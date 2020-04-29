CHP'li Karabıyık:

AA

Karabıyık, yaptığı yazılı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK-İŞ'in nisan dönemine ait araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarının 2 bin 374 lira olduğunu aktaran Karabıyık, bu rakamlar dikkate alındığında asgari ücretli bir çalışanın ay sonunda kira, fatura ve diğer harcamaları için 61 lirasının kaldığını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurarak bu yılki fitre miktarını asgari 27 lira olarak belirlediğini hatırlatan Karabıyık, "Diyanet İşleri Başkanlığının fitre için belirlediği miktar, bir kişi için aylık 810, dört kişilik bir aile için ise 3 bin 240 lira ediyor. Hanede yalnızca bir kişinin çalıştığı ve ailenin cebine ayda 2 bin 435 lira asgari ücretin geçtiği 4 kişilik bir aile için değil kira, fatura ve diğer harcamaları karşılamak, aylık asgari gıda harcamasını karşılamak bile mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.

Karabıyık, sadece peynir, zeytin, domates, salatalık ve çay ile kurulan iftar sofralarının bile dört kişilik bir aile için günlük 20-25 liraya mal olduğu bildirdi.

Geçen yıla göre temel ürünlere yüzde 25 zam yapıldığını, asgari ücretlilerin ise yoksulluğa terk edildiğini savunan Karabıyık, eğitim, gelir ve istihdam alanlarında yaşanan eşitsizlikler nedeniyle yaşanan yoksulluktan en çok kadınların etkilediğini vurguladı.

- Aile sigortası

Salgının yayılma hızını yavaşlatmak, sosyal izolasyonu sağlamak için kapatılan iş yerlerinin yanı sıra çalışmasına kısıtlama getirilen sektörlerin gelir kaybına uğradığına dikkati çeken Karabıyık, şöyle devam etti:

"Dünya, 'vatandaşlık maaşı' adı altında, vatandaşlara gelirine bakılmaksızın belirli miktarda maaş ödenmesini tartışırken, Türkiye'de ihtiyaç sahiplerinin 'şartları karşılaması halinde' faydalanacağı destekler ya da cazip krediler konuşuluyor. Türkiye'de güçlü bir sosyal devletin inşası için önemini ve duyulan ihtiyacı hep dile getirdiğimiz aile sigortasının eksikliğinin yarattığı sorunları salgın krizi başladığı günden beri görüyoruz. CHP'nin güçlü sosyal devlet için ilk adım olarak gördüğü aile sigortasının önemini burada hatırlamak gerek. Çünkü bugün aile sigortası olsaydı, güvencesiz ve yoksul vatandaş kalmayacaktı. Vatandaş, barınma, yeme içme ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için asgari düzeyde bir destek alacaktı. Yani, kadınların aile içindeki konumları ve aileler güçlenecekti, maddi imkansızlıklara dayalı aile içi şiddet azalacaktı, çocuklar daha mutlu olacaktı."