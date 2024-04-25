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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel, Çorlu tren kazası davasını izleyecek - Güncel haberler

        CHP lideri Özel, Çorlu tren kazası davasını izleyecek

        CHP lideri Özgür Özel, 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası davası için Çorlu'ya gitti. Kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde bir araya gelen Özel, yaptığı açıklamada Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 10:04 Güncelleme: 25.04.2024 - 10:08
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        Çorlu tren kazası davasını izleyecek
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'da 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın duruşmasını izlemek için Çorlu'ya geldi.

        AA'da yer alan habere göre kazada yakınlarını kaybeden ailelerle duruşma öncesinde İsmet İnönü Parkı'nda bir araya gelen Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çorlu'da annelerin, ailelerin direncinin bütün mazlum ve mağdurlara örnek olması gerektiğini söyledi.

        DAVANIN GÖRÜLECEĞİ HALK EĞİTİM MERKEZİ'NE YÜRÜDÜLER

        Davayı yakından takip ettiklerini ifade eden Özel, "Son sözüm şudur; biz geçen sefer söylemiştik, çok daha kararlı, çok daha güçlü ve çok daha kalabalık geleceğiz diye. Bunu sağlayan halkın iradesi. 31 Mart'ta her türlü adaletsizliğe 'dur' dediler. Geçen sefer kararı yerel seçimlerden sonraya bırakanlar, bugün bir kere daha düşünsünler." dedi.

        Özel, 31 Mart'ta milletin Çorlu'da yavrusunu kaybetmiş annelerin yanında durduğunu kaydetti. Halkın bundan sonra da mazlumların ve masumların yanında olacağını belirten Özel, "Ölenleri suçlu, suçluları masum gösteren bir karara kimse yeltenmesin. Bu iş burada bitmez. Bu tip kararları alanların, tren kazasında ölmüş 3 yaşındaki, 5 yaşındaki küçücük yavruların hakkına girenlerin peşini bırakmam." diye konuştu. Özel, açıklamasının ardından, tren kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla davanın görüleceği Halk Eğitim Merkezi'ne yürüyüşe geçti.

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