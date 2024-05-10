CHP lideri Özel: Kütahya büyük bir şans yakaladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinden Kütahya Belediye Başkanı seçilen Eyüp Kahveci'ye makamında ziyarette bulundu.

AA'da yer alan habere göre Özel, ziyarette yaptığı konuşmada, Kahveci'nin seçimi kazanarak CHP'yi gururlandırdığını söyledi.

Kütahyalıların teveccühünü kazanmanın son derece önemli olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Kütahya büyük bir şans yakalamıştır. Çünkü Kütahya'da ciddi bir yorgunluk ve yılgınlık vardı. Kütahya, potansiyelini açığa çıkaramayan, her geçen gün biraz daha gerileyen ve insanların umutlarının tükenmeye başladığı bir kente dönüşmüştü. Çünkü hem belediye başkanları heyecanlarını kaybetmişlerdi hem de her şartta oy alınabilen, her şartta iktidar olunabilen, her şartta belediyenin kazanıldığı bir il olmaktan 31 Mart günü Kütahya kurtuldu."

Eyüp Kahveci'nin Türkiye'deki diğer belediyelerle dayanışma içinde olacağını vurgulayan Özel, Kütahya Belediyesine her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.