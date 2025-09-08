Habertürk
        Haberler Gündem Politika CHP Lideri Özgür Özel ile Gürsel Tekin'in yarın eski il binasında karşılaşabilecekleri belirtildi | Son dakika haberleri

        CHP Lideri Özgür Özel ile Gürsel Tekin'in yarın eski il binasında karşılaşabilecekleri belirtildi

        Uzun süredir karşılıklı açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Gürsel Tekin, yarın öğlen saatlerinde eski il binasında olacaklar. Özel ile Tekin'in karşılaştığı takdirde ortaya çıkacak tablo merak konusu oldu. Mahir Kılıç'ın haberi...

        Giriş: 08.09.2025 - 22:26 Güncelleme: 08.09.2025 - 22:40
        Özel ile Tekin yarın karşılaşabilir
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile partinin İstanbul İl örgütüne atanan Gürsel Tekin'in yarın karşı karşıya gelebileceği belirtiliyor.

        ÖĞLE ÖNCESİNDE HAREKETLİ SAATLER

        Mahir Kılıç'ın haberine göre yarın öğlen saatlerinde Özgür Özel İstanbul’daki eski il binasına gidecek. Gürsel Tekin de CHP'nin kuruluş yıldönümü münasebetiyle yarın sabah saat 10:00’da Taksim’de düzenlenecek tören eşliğinde Atatürk anıtına çelenk koymanın ardından saat 11.00-12.00 civarında eski CHP İl binasına dönmesi bekleniyor.

        İKİ İSMİN KARŞILAŞMA OLASILIĞI YÜKSEK

        CHP Genel merkezinden edinilen bilgilere göre iki ismin zorunlu olarak karşılaşmaları halinde CHP Lideri Özgür Özel'in, Tekin'le muhatap olmayacağı belirtiliyor. Buna karşılık Gürsel Tekin'in ise “Kendisi bizim genel başkanımız arzu ederse çay içeriz. Ayrıca il binamız çok büyük, isterse iki katı kendisinin çalışması için tahsis edebiliriz” diye konuşmuştu. Bu ikilinin karşılaştıkları halde ortaya nasıl bir tablo çıkacağı siyasi çevrelerde merak konusu oldu...

