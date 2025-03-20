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        Haberler Gündem Politika CHP üyesi olmayanlar da Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy verebilecek | Son dakika haberleri

        CHP üyesi olmayanlar da Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde oy verebilecek

        CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapacağı ön seçimde kurulacak 'Dayanışma Sandığı' ile parti üyesi olmayanlarda oy kullanabilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 01:23 Güncelleme: 20.03.2025 - 01:23
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        CHP üyesi olmayanlar da ön seçimde oy verebilecek
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden 23 Mart'ta yapılması planlanan ön seçime dair açıklama yaptı.

        Çiftçi paylaşımda, "23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz önseçimde, 22 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar partimize, baba ocağına gelen tüm üyelerimiz de seçim günü sandığa gelen tüm yurttaşlarımız da oy kullanabilecek. Partimize üye olmayan ancak bu darbe girişimine dur demek isteyen yurttaşlarımız için kuracağımız 'Dayanışma Sandığı'na ilişkin tüm bilgileri yarın sabah itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Önseçim sürecimiz, siyasi tarihimizin gördüğü en büyük dayanışma ve beraberlik günü olarak tarihe geçecek. Darbeye karşı demokrasiyi savunmak için mücadelemizi hep birlikte büyütecek; bu karanlığı yıkacak, halkın iktidarını mutlaka kuracağız" dedi.

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        #CHP
        #cumhurbaşkanı adayı ön seçimi
        #Son dakika haberler
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