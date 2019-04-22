Bir hafta önce, tüm dünyadaki hayranları tarafından yeni bölümlerinin merakla beklendiği Game of Thrones dizisinin 8'inci sezonunun ilk bölümü yayınlanmıştı.

Toplam 6 bölümden oluşacağı bilinen dizinin bir bölümünde CIA eski Başkan Yardımcısı David Cohen'in figüran olarak yer aldığı öğrenildi.

CIA, (Amerikan Haber Alma Teşkilatı) bu sahneyi Twitter hesabından esprili bir dille paylaşarak, "CIA için çalışmanın bir avantajı da dünya seyahatidir. Görünüşe göre bazen başka alemlere kadar uzanır... Küçük bir kuş, bizim eski bir yetkilimizin Game Of Thrones'un bu geceki bölümünde Westeros'ta gezindiğini gözledi" ifadelerini kullandı.

David Cohen de CIA'in bu paylaşımını alıntılayarak, "Maskemi düşürmenin yolu" diyerek yeniden paylaştı.