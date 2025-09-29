Cide nerede? Cide hangi şehirde, ilde, bölgede?

"Cide hangi şehirde?" sorusunun yanıtı, Batı Karadeniz'in köklü kenti Kastamonu'dur. Cide, Kastamonu'nun denize kıyısı olan 9 ilçesinden biri olup, Bartın ili ile sınır komşusudur. Konumu, onu Karadeniz'in en virajlı ve en güzel manzaralı sahil yollarından biri (D010) üzerine yerleştirir. Antik Paflagonya bölgesinin bir parçası olan ilçe, sarp dağların arasına gizlenmiş Gideros Koyu ve Valla Kanyonu gibi doğal harikalarıyla öne çıkar. Yazar Rıfat Ilgaz'ın memleketi olması, Cide'nin kültürel kimliğini de pekiştirmektedir. Detaylar yazımızın devamında.

CİDE NEREDE

Cide, Batı Karadeniz'in sahil şeridinde, Kastamonu ilinin en batı ucunda yer alan bir ilçedir. Coğrafi olarak Kastamonu şehir merkezinin kuzeybatısında kalır. Doğusunda Kastamonu'nun Doğanyurt ve Şenpazar ilçeleri, batısında ise Bartın ilinin Ulus ve Kurucaşile ilçeleri bulunur.

REKLAM

İlçenin güneyi, Küre Dağları Milli Parkı'nın sarp ve ormanlık arazileriyle çevrilidir. Kuzeyi ise tamamen Karadeniz'e bakar. Bu konumu, Cide'yi bir yandan dağlık bir bölge yaparken, diğer yandan ona kilometrelerce uzanan bir sahil şeridi kazandırır.

CİDE HANGİ ŞEHİRDE? Cide, Kastamonu şehrine (iline) bağlı bir ilçedir. Kastamonu'nun denize kıyısı olan ve Rıfat Ilgaz'ın eserlerine konu olan sahil ilçelerinden biridir. Cide'nin Kastamonu şehir merkezi ile olan bağlantısı, Küre Dağları üzerinden sağlanan, virajlı ve zorlu bir karayolu ile gerçekleşir. Bu iki merkez (Cide ilçe merkezi ve Kastamonu il merkezi) arası mesafe yaklaşık 130-140 kilometredir ve yolculuk, coğrafi koşullar nedeniyle 2,5 ila 3 saat sürebilmektedir. Bu durum, Cide'nin kendi içinde özgün bir yapı geliştirmesine olanak tanımıştır. CİDE HANGİ İLDE? Cide, idari olarak Kastamonu iline kayıtlıdır. Kastamonu ilinin 20 ilçesinden biri olan Cide, 1926 yılında Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ilçe statüsü kazanmış, köklü bir yerleşim yeridir. İdari olarak Kastamonu ilinin Bartın ili ile olan sınırını çizer. Cide'nin batısındaki köyler, Bartın'a komşudur. Cide, Kastamonu'nun hem nüfus hem de yüzölçümü bakımından önemli ilçeleri arasında yer alır. REKLAM CİDE HANGİ BÖLGEDE_ Cide, coğrafi olarak Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alır. Bölgenin Batı Karadeniz Bölümü'nde konumlanmıştır. Cide, Batı Karadeniz'in en tipik ve en sarp coğrafi özelliklerini sergileyen bir ilçedir.

Bölgenin özelliği, denize paralel uzanan yüksek Küre Dağları (İsfendiyar Dağları) ve bu dağların denize çok yakın bir mesafeden, yer yer dik yamaçlarla indiği dar bir sahil şerididir. Bu durum, ilçenin iklimini de etkiler; Cide, bol yağış alan tipik bir Karadeniz iklimine sahiptir. CİDE KONUMU NEDİR? "Cide konumu nedir?" sorusu, ilçenin hem coğrafi harikalarını hem de kültürel kimliğini tanımlar. Cide'nin konumu, onu D010 (Bartın-İnebolu-Sinop) sahil yolu üzerine yerleştirir. Bu yol, dünyanın en güzel ama aynı zamanda en virajlı ve zorlu manzaralı yollarından biri olarak bilinir. Sürücülere bir yanda Küre Dağları'nın yeşili, bir yanda hırçın Karadeniz'in mavisini sunan bu rota, macera ve doğa tutkunları için bir çekim merkezidir. REKLAM İlçenin konumu, Küre Dağları Milli Parkı'nın (Küre Dağları Milli Parkı) batı ucunu kapsar. Bu dağlık ve sarp coğrafya, ilçede birçok doğal harikanın oluşmasını sağlamıştır. Bu harikaların başında Gideros Koyu gelir. Cide'nin konumunu en özel kılan yer olan Gideros Koyu, ilçe merkezine yaklaşık 11 km mesafede yer alır. Neredeyse tamamen kapalı bir gölü andıran, denize sadece dar bir kanalla bağlanan bu koy, bir fiyort veya ria tipi oluşumdur. Antik dönemden (Kydonia) beri doğal bir liman olarak kullanılan koy, günümüzde balıkçı tekneleri ve yatlar için korunaklı bir sığınaktır ve eşsiz bir güzelliğe sahiptir.