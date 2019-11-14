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Haberlerİş-Yaşam

Çiftçilere dekar başına 110 lira 'patates siğili' desteği

AA

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilere 'patates siğili' hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda dekar başına 110 lira destekleme ödemesi yapılacak

patates siğili

Tarım ve Orman Bakanlığının Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, patates siğili hastalığı nedeniyle ekim yasağı getirilen alanlarda tavsiye edilen alternatif uygulamaların desteklenmesi amacıyla hazırlandı.

Buna göre, patates siğili görülen alanlarla patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar başına 110 lira destekleme ödemesi yapılacak.

YARARLANMA ŞARTLARI

Söz konusu destekten, patates siğili ile bulaşık alanlarda 3 yıl alternatif ürün olarak patates ve "Solanaceae" familyasına ait bitkilerle toprak parçası taşıyacak yumrulu bitkiler, fide ve fidan gibi üretim materyalleri dışındaki bitkisel ürünleri yetiştiren veya nadas uygulayan çiftçiler ile oluşturulan güvenlik kuşağında 3 yıl patates, tohumluk, fide, fidan dışında diğer tüketim amaçlı alternatif ürünleri yetiştiren ya da nadasa bırakan çiftçiler yararlanacak.

Destekleme ödeme planı, bu yıldan itibaren ekim ve dikimle nadas uygulaması dikkate alınarak, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 25 Kasım'a kadar bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

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