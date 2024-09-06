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        Haberler Yaşam Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz? Bu resimlerde gizli olan nesneleri sadece keskin dikkate sahip olanlar görebiliyor!

        Çiftliğe dikkatli bakın! Horozu görebiliyor musunuz? Bu resimlerde gizli olan nesneleri sadece keskin dikkate sahip olanlar görebiliyor!

        Görme yeteneğinizi ve dikkatinizi sınamaya hazır mısınız? Bu resimlerde gizlenmiş nesneleri sadece keskin gözlem yeteneğine sahip olanlar fark edebiliyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 07.09.2024 - 09:18
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        1

        Dikkat testi yapmaya ne dersiniz? Sadece detaylara odaklananların görebileceği gizli nesnelerle dolu bu resimler, gözlem yeteneğinizi bir üst seviyeye taşıyor!

        2

        1. Müzedeki kayıp maskeyi bulun.

        3

        Cevap:

        4

        2. Köpeğin kemiği nerede?

        5

        Cevap:

        6

        3. Köpeği bulabilir misiniz?

        7

        Cevap:

        8

        4. Hazine nerede?

        9

        Cevap:

        10

        5. Mariana'nın çantasını bulabilir misiniz?

        11

        Cevap:

        12

        6. Balıkçının kancasını bulmasına yardım edin.

        13

        Cevap:

        14

        7. Bu korsan pusulası olmadan hiçbir yere varamaz, pusulası nerede?

        15

        Cevap:

        16

        8. Mısır gevreği kutusunu bulabilir misiniz?

        17

        Cevap:

        18

        9. Yengeç nereye gitti?

        19

        Cevap:

        20

        10. Tavşanı bulabilir misiniz?

        21

        Cevap:

        22

        11. Dikiş makinesini bulun.

        23

        Cevap:

        24

        12. Bu kızın bisikletini bulmasına yardımcı olabilir misiniz?

        25

        Cevap:

        26

        13. Yılan nerede?

        27

        Cevap:

        28

        14. Horozu görebiliyor musunuz?

        29

        Cevap:

        30

        15. Havuçları görebiliyor musunuz?

        31

        Cevap:

        Fotoğraf Kaynak: Bright Side

        Kaynak: Bright Side

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