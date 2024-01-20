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        Haberler Sağlık Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ağrı pili" uygulamasıyla hastalar şifa buluyor

        Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "ağrı pili" uygulamasıyla hastalar şifa buluyor

        İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, "ağrı pili" olarak da adlandırılan "spinal kord stimülatörü" tedavisi uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 13:37
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        Çiğli'de "ağrı pili" uygulaması hastalara şifa oluyor
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        İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı (Ağrı Bilimi) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Gönüllü, ağrı pilinin ilaç, cerrahi ve fizik tedavileri görmüş olmasına rağmen bel ve bacak ağrısı ile uyuşması olan hastalarda kullanıldığını aktardı.

        Tamamen kapalı bir yöntemle epidural alana elektrot yerleştirilerek lokal anestezi ile hastayla konuşarak işlemi gerçekleştirdiklerini aktaran Gönüllü, ameliyat esnasında ağrılı yerleri bilgisayar desteği ile bulduktan sonra 15 dakika pili çalıştırdıklarını, hastanın ağrıları geçmesi durumunda kalıcı olarak pili yerleştirdiklerini dile getirdi.

        Edip Gönüllü, şöyle devam etti: "En sık bel, boyun ve torakal bölgeden fıtık, kayma veya kanal daralması gibi nedenlerle ameliyat olup ağrısı geçmeyenlere uyguluyoruz. Damar tıkanıklığına bağlı ellerde veya ayaklarda oluşan ve ilaçla kesilmeyen ağrılar, şeker hastalığına bağlı ellerde veya ayaklarda oluşan ağrılar, kalpte bypass olup daha sonra tıkanan damar nedeniyle göğüs ağrısı ilaçla geçmeyen hastalar gibi birçok alanda başarılı bir şekilde uygulayabiliyoruz."

        "HASTA SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ"

        Söz konusu yöntemin dünyada yaklaşık 500 binden fazla hastanın tedavisinde kullanıldığını anlatan Gönüllü, şunları kaydetti: "Hastalarımızın birçoğu ağrılarının cerrahi girişim esnasında çok azaldığını belirtmekte. Bunun da ana nedeni doğru hastaya bu uygulamayı gerçekleştirmemizle ilgilidir. Bu uygulamada hasta seçimi çok önemli. Hasta seçimlerimizde Avrupa Birliği Ağrı Konseyinin uyguladığı şekilde hastalarımızın verilerini girip doğrulamaktayız. Şu ana kadar ben de 200'ü aşkın ağrı pili tecrübesi olan bir algoloji uzmanı olarak hastalarımıza bu tedavi yöntemini ulaştırdığımdan dolayı çok memnunum. Ekip olarak bunu gerçekleştirmekteyiz. Zaten işlem bittikten sonra da hastalarla ameliyatı yapıp bırakmıyoruz. Sürekli kontrollerini, pansumanlarına kadar biz yapıyoruz. Daha sonra stabillendikten sonra hastalar tek başına kalmakta. Burada yine global teknolojinin ürünlerinden faydalanmaktayız. Bunların şarj edilebilir olanları. Şarj edilmeyenlerin yaklaşık ömrü 20 yıl kadar sürmekte. Hastayla işlem öncesinde hangisinin hastaya daha uygun olacağına birlikte karar verip bunda yaşı, hastalığı, ağrı şiddeti çok önemli ona göre uygun olan teknolojiyi kullanmaktayız."

        Her ağrı çeşidine ağrı pilinin bir seçenek olmadığını belirten Gönüllü, "Ağrı pili doğru hasta seçimi ve doğru uygulamayla anca başarılı bir sonuca ulaşabilir" dedi.

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