Cildi yaza hazırlamak için öneriler!

Geride bıraktığımız kış aylarında, havanın kurutup nemsiz bırakarak matlaştırdığı cildimizi, gelen baharla birlikte tazelemenin zamanı geldi.

Soğuk kış günlerini geride bırakırken, kuruyan cildimize bakım yapılması gerektiğini söyleyen Cansu Vatansever kadınlarda bahar bakımı için cilt için can suyu olacak önerilerde bulundu...

LEKELERDEN KURTULUN

Leke tedavisinde renk açıcı kremler ve bazı peeling yöntemleri kullanılır. Bu kremlerin bazıları güneşle etkileşime girebileceğinden, akşam veya gece yatarken kullanılmaları daha isabetli olacaktır. Ayrıca dermokozmetik ürünler, harici uygulanarak cilt yaşlanmasını geciktirebilen ürün gruplarıdır. Ancak tüm bu ürünleri kullanırken kişilerin cilt tipine uygun kozmetik ürünleri seçmesi gerekir.

Yaz döneminde yağ içerikleri fazla olan kremleri kullanmayı bırakıp, daha az yağlı ve hafif ürünler tercih edilmelidir. Yağlanmayı kontrol altına alabilmek için toniklere de başvurulabilir. Bu arada güneş ışınlarıyla birlikte cilt lekeleri belirginleşebileceğinden mutlaka güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır.

Ayrıca hem cildinize sağlıklı bir şekilde bakım yaptırıp, ardından aynı merkezde solaryum ışınlarına maruz kalmak, hem cebinize hem de sağlığınıza zarar getirir.

PEELİNG'E BAŞVURABİLİRSİNİZ

Cildiniz çok yıpranmışsa, peeling uygulaması ile cildinizi tazeleyebilirsiniz. Ayrıca, kaz ayaklarından botoks ile, daha derin çizgilerden de dolgu yöntemiyle kurtulabilirsiniz. Peeling işlemi, ciltteki ölü deri tabakasını atıp, alttan sağlam derinin cilde ulaşmasını sağlar. Ama unutmadan en basit çözümler için bile olsa mutlaka işin uzmanına başvurmak gerekir.

Cilt bakım ve tedavileri ile birlikte beslenme tarzı ve uyku düzeni de cilt sağlığı için çok önemlidir. Gelen bahar aylarıyla birlikte yeterli miktarda su tüketmeye de özen göstermek gerekir. Ayrıca sağlıklı ve güzel bir cilt için, çinko, selenyum, magnezyum gibi mineraller ile, omega 3 ve omega 6 gibi temel yağ asitlerinin yeterli oranda alınmasında fayda var.