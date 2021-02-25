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Çılgın Sedat: Bomba atsan bu kadar olmaz!

Çılgın Sedat olarak bilinen Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde yangın çıkmıştı. Ünlü şarkıcının evinin yangın sonrasında kullanılmaz hale geldiği görüldü. Kapurtu, "Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz" dedi

Çılgın Sedat: Bomba atsan bu kadar tahribat olmaz - Magazin haberleri
DHA

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz salı günü saat 15.00 sıralarında Çılgın Sedat olarak bilinen ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu'nun 3 katlı evinde yangın çıkmıştı. O sırada kendisi dışarıda olan Kapurtu, haberi alır almaz eve gitmiş, gözyaşları içinde yangını izlemişti.

Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, “Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Evden uzakken böyle bir şey yaşamak, çoluğunun çocuğunun, eşinin yanında olamamak, onlara birden müdahale edememek çok kötü. Belki 'ben burada olsaydım böyle olmayacaktı' diyorsun. Ama tabii ki Allah'ın takdiri. Ailemde hiçbir şey yok. Hepsi yerine gelir, hepsi tekrardan alınır. Kolay değil tabii ki çok zor." dedi.

"BOMBA ATSAN BU KADAR TAHRİBAT OLMAZ"

Çılgın Sedat, “Bomba atsan bu kadar olmaz tahribat diyorsun. Sözün bittiği yer. Zaten 11-12 aydır sıkıntılı süreçteyiz koronadan dolayı. Hiç kimse çalışmıyor benim gibi binlerce yüzlerce insan var. Allah kimsenin evine böyle ateş düşürmesin. Nereden nasıl başlayacağımı bilemiyorum ama yıllarca insan ekmiştim. Ektiğim insanlar dahil ekmediklerim bile tek tek ulaşmaya çalışıyorlar. Bütün sanatçı arkadaşlarım aradı. Çok kişi geldi. Siz gelmeden önce Mehmet Ali Erbil aradı beni." diye konuştu.

"OTELDE KALIYORUZ"

Ünlü şarkıcı, "Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin ayırdığı bir otelde ikamet ediyorum. 'Rahatınıza bakın' dediler. Her yerden insanlar arıyor. Bunun partisi yok, herkes birlik olmuş. Tek yumruk gibi böyle herkesin araması çok güzel. Dün Saadet Partisi'nden geliyoruz dediler. Hiç daha önce görmedim, tanımıyorum. Cebime para koyup gittiler." ifadelerini kullandı.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yangın haberini alır almaz olay yerine gelen Çılgın Sedat, serebral palsi hastası oğlu Siraç ve ailesini göremeyince sinir krizi geçirmişti.

Komşularının sakinleştirmeye çalıştığı ünlü şarkıcı, kısa süre sonra ailesine kavuştu. Ailesine sarılan Kapurtu, uzun süre gözyaşı dökmüştü.

Öte yandan 2016 yılında ünlü şarkıcının sahibi olduğu bir mekanda da yangın çıkmıştı.

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