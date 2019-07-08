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HaberlerMagazinÇılgın Sedat ölümden döndü - Magazin haberleri

Çılgın Sedat ölümden döndü

Şarkıcı Çılgın Sedat, geçtiğimiz cumartesi akşamı Marmaraereğlisi'nden müzisyen arkadaşlarıyla İstanbul'a dönerken korkunç bir trafik kazası geçirdi

Çılgın Sedat

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat kaza geçirdi. Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları Beyaz Magazin’e böyle anlattı; "Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk. 3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var." dedi. 

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