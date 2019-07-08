Çılgın Sedat ölümden döndü

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat kaza geçirdi. Çılgın Sedat, ölümden döndüğü anları Beyaz Magazin’e böyle anlattı; "Cumartesi gecesi Marmaraereğlisi'nden dönüyorduk. 3 tane müzisyen arkadaşımla yola çıktık. Selimpaşa civarında birden karşıma bir araç çıktı. Kendimi feda ettim, arabam pert oldu, şuurumu kaybettim, gözümü açtığımda ambulanstaydım. Arabamıza çarpan sürücü kaçtı ama kamera kayıtları her şey var ortada. Beni ölüme terk etti, görgü tanıkları da var." dedi.

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