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Farklı muhabbetlere herkes koşuyor. Gündem çok yoğun değil ya, olunca bizim peşimizden koşacaklar demek ki. Onlardan gelecek dostluk Allah'tan gelsin. Yaşamayan kimse bunu anlayamaz. Demet de bir şey hazırlamış. O da gönderdi.