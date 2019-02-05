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"OĞLUMUN AYLIK MASRAFI 8 BİN TL"

Oğlunun aylık masrafının 8 bin TL olduğunu söyleyen ve şu an 350 bin TL borcunun olduğunu söyleyen Çılgın Sedat, "Geçen günlerde ben sahnedeyken oğlumu ambulansla hastaneye kaldırdılar. Ben sadece telefonda onu izledim. Sahnede olduğum için gelen insanları eğlendirmek zorundaydım bunun için gidemedim. Haftada sadece bir gün işe gidiyorum onunla da her şey çok zor oluyor" dedi.