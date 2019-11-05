Cilt bakımında ihmal edilmemesi gerekenler

Cildimiz bizim en önemli giysimizdir. Nasıl sağlığımıza önem veriyorsak; cildimizin sağlığına da önem vermeli, bakımını ihmal etmemeliyiz. Cilt her şeyden önce bizi koruyan ve bizimde onu korumamızı beklemektedir. Dış etkenlere her zaman ilk maruz kalan cilt; yıpranır, nefes alamaz ve zamanla yorgun düşer. Cildimize gereken bakımı yaparken ihmal etmememiz gereken şeyler vardır. Bunlar;
- Öncelikle bakıma başlamadan cilt tipimizi öğrenmek için analiz yaptırmamız en doğrusu olacaktır.
- Cilt tipiniz ne ise ona uygun ürünler kullanmanız ve maskeler yapmanız önemlidir. Çünkü farklı cilt yapısına uygun ürünler cildinizin tahriş olmasına neden olabilmektedir.
- Güneşe çıkmadan önce koruyucu krem kullanmanız ve güneşte E vitamini içeren kremler kullanmamanız gerekmektedir. Güneş lekelerinin oluşumuna neden olabilmektedir.
- Duş sırasında kullandığınız sabun veya duş jeli cilt tipinize uygun olmalı ve sonrasında cildinizi nemlendirmeniz gerekmektedir.
- Güneşin besleyici etkilerinden faydalanmanız cildinize faydalı olacağından güneşli günlerde 14 ile 19 arasında dışarı çıkmanız daha uygundur.
- Cildinizin en iyi şekilde temizlenmesi için mutlaka peeling uygulamanız gerekmektedir.
- Uygulamasını yapacağınız maskeleri masaj yapar şekilde cildinize sürmeniz kan akışının hızlanmasını sağlamaktadır.
- Uyku düzeninizin düzenli olması gerekmektedir. Vücudunuz 23 ile 3 arasında cilt için gerekli hormon salgılaması yapmaktadır. Bu saatlerde uykuda olmanız cildiniz için büyük önem taşımaktadır.
- Makyajınızın temizliğini yaptıktan sonra mutlaka tonik uygulamayı ihmal etmemelisiniz.
- Yüzünüzde makyaj varken kesinlikle uyumamalısınız, cildiniz nefes alamadığı için sağlığı bozulacaktır.
- Sigara ve alkol tüketimi de cildinizin erken yaşlanmasına sebep olacaktır.
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