Cilt no nedir? Yeni kimliklerde cilt numarası öğrenme

2017 Ocak ayı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çipli, dijital ve yeni kimlik kartlarına geçmesi gerektiği duyurulmuştur. Bu konuyla ilgili işlemlerin yapılması için vatandaşlara 31 Aralık 2023 tarihine kadar süre verilmiştir. Vatandaşlardan bu tarihe kadar yeni kimliğe geçmelerinin zorunlu olduğu ve bu tarihe kadar başvuru yapmamış olanlara cezai yaptırım uygulanacağı da söylenmiştir. Yeni tip kimliğe geçiş yapan kişiler için en belirgin fark ise iki kimlik arasındaki fiziksel görünümdür. Örneğin artık yeni tip kimliklerde cilt no farklı yerde yazar. Peki cilt no ne demek? İşte sorunun cevabı…

Cilt No Nedir?

Yeni tip kimliğe geçişle birlikte kişiler tarafından “Cilt no nedir?” sorusu sorulmaya başlanmıştır. Cilt no, eski tip standart kimlik kartlarında da olan bir bilgidir. Bu numara, birçok resmi işlemde kişilere yardımcı olmaktadır. Cilt numarası, eski tip nüfus cüzdanlarında ise arka kısımda yer alıyordu.

Vatandaşlar, bu numarayı zaman zaman kullansa da ne anlama geldiğini bilmeyebilir. Cilt no, cüzdanın sahibi olan kişinin kayıtlı bulunduğu mahallenin veya köyün bulunduğu ilçedeki aile sıra numarasını ifade eder. Seri numarası ile en çok karıştırılan numara cilt numarasıdır. Fakat seri numarası eski tip kimliklerde ilgili vatandaşın fotoğrafının alt kısmında bulunan dokuz haneli olan numaradır. Üstelik seri numarası rakam ve harflerden oluşur.

Cilt No Ne Demek?

Peki cilt no ne demek? Eski tip nüfus cüzdanlarının arka bölümü çevrildiğinde bir cilt no ibaresi bulunurdu. Bu numara, cilt numarasını ifade ederdi. Güvenlik amacıyla yeni tip çimli kimlik kartlarında cilt numarasının bulunup bulunmadığı ise kişiler tarafından merak konusudur. Cilt no ibaresi, kimlik kartı sahibinin bağlı bulunduğu mahalle veya köyün bulunduğu ilçeyi ifade ettiğinden birçok resmi işlemde ihtiyaç duyulabilir.

Yeni Kimliklerde Cilt No Öğrenme Nasıl Olur? Yeni kimliklerde cilt no öğrenme konusu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının arama motorlarında en fazla arattığı konuların başındadır. Ancak yeni nesil kimliklerde bunu öğrenmek mümkün değildir. Çünkü yeni tip çipli kimliklerde cilt numarası bulunmaz. Bu kimliklere güvenlik amacı nedeniyle cilt numarası eklenmemiştir. Ancak cilt numarasını öğrenmek isteyen vatandaşlar İlçe Nüfus Müdürlükleri'ne başvurarak cilt no bilgilerini öğrenebilirler. Bunu yapmanın bir diğer yolu da internettir. Cilt Numarası İnternet Üzerinden Nasıl Öğrenilir? Bu işlem için kişilerin E- devlet kapısını kullanması gerekir. Kişiler, kişiye özel şifrelerini kullanarak e- devlet hesaplarına girebilir ve buradan "Kimlik Bilgilerim" bölümüne ulaşabilirler. Ardından açılan sayfadaki kısımdan cilt numaralarını öğrenebilirler. Bu uygulama, internet üzerinden kısa sürede cilt numarasını öğrenmek isteyenler için oldukça faydalıdır. "Yeni kimliklerde cilt no nerede yazıyor?" sorusuna bu şekilde cevap verilebilir.