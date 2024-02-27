Kimliklerini yenilemek isteyen insanların yanı sıra evlilik ve kayıp gibi nedenlerle kimlik yenileme başvurusu yapanların sayısı da oldukça fazladır. Bu noktada kimlik yenileme başvurusu yaparken yeni kimlik harcı ödenir ve bu ödeme sonrası alınan dekontun kimlik yenileme randevusuna götürülmesi şartı vardır. Peki kimlik yenileme için hangi adımlar izlenmelidir? Devamı aşağıda…

Yeni Kimlik Ücreti Nasıl Yatırılır?

“Yeni kimlik ücreti nasıl yatırılır?” sorusu, vatandaşların en sık sorduğu sorular arasında yer alır. Herhangi bir sebeple kimlik yenilemeniz gerekiyorsa ve bunun için randevu aldıysanız öncesinde kimlik için harç yatırmanız gerekir. Bu harcın nereye yatırılacağı ise çok çeşitlidir. Bir bankada yatırdığınız kimlik yenileme ücretine dair makbuz ya da dekont aldıktan sonra kimlik yenileme randevusuna eksiksiz gitmiş olursunuz. Yeni kimlik para yatırma uygulaması için ise iki farklı yöntem vardır. Bunlardan biri parayı anlaşmalı bankaların şubesinden yatırmak, biri ise internet üzerinden yatırmaktır.

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Yeni Kimlik Kartı Ücreti Hangi Bankaya Yatırılır?

“Yeni kimlik kartı ücreti hangi bankaya yatırılır?” sorusunun yanıtını arıyorsanız anlaşmalı bankaları öğrenmek için okumaya devam edebilirsiniz. Kimlik ücretinin yatırılabileceği bankalar aşağıdaki listededir;

Halk Bankası

Ziraat Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT)

Kimlik Yenileme Ücreti ATM’den Nasıl Yatırılır? Yeni kimlik çıkarma gibi bir amacınız varsa bunun için yukarıdaki listede verilen bankalardan herhangi birinin şubesine giderek işe başlayabilirsiniz. Kimlik yenileme işlemi için ücret yatırma zorunlu bir işlemdir ve bunun yapılmadığı durumlarda yeni kimlik çıkarılamaz. Şayet yenileme ücretini ATM üzerinden yatırmaya karar verdiyseniz bunu 2 şekilde yapabilirsiniz; REKLAM Kartsız Yatırma İşlemi için Aşağıdaki Adımları Takip Edebilirsiniz; Söz konusu bankada sıra size geldikten sonra “Kartsız İşlemler”i seçebilirsiniz.

Karşınıza çıkan ekranda “Ödemeler” bölümüne girebilirsiniz.

“Ödemeler” ekranına girdikten sonra menü içinden “Vergi Ödemeleri” bölümünü seçebilirsiniz.

Söz konusu kısımda açılan menüden “Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme” kısmına girebilirsiniz.

Bu kısımdan “Kimlik Yenileme Ücreti” bölümünü seçebilirsiniz.

Çıkan bölüme dikkatli bir şekilde T.C. kimlik numaranızı girebilir ve ekranda beklenen ücreti ATM üzerinden yatırarak işlemi bitirebilirsiniz. Yeni kimlik ücreti yatırırken kartla işlem yapacaksanız ATM’ye kartı yerleştirerek işe koyulabilirsiniz; REKLAM Karşıda açılan ekrana “Ödemeler” yazabilir ve butona tıklayabilirsiniz.

“Ödemeler” bölümünden sonra menüden “Vergi Ödemeleri” kısmına girebilirsiniz.

Buradan “Sürücü Belgesi ve Kimlik Yenileme” bölümüne erişebilirsiniz.

Ardından “Kimlik Yenileme Ücreti” kısmını seçebilirsiniz.

T.C. kimlik numaranızı girdikten sonra ekran üzerinde sizden talep edilen miktarı kartınızdan çektirebilirsiniz.