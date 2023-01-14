Çin, Covid-19 salgınıyla başa çıkmada sanayi kapasitesine güveniyor

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Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin, tedbirlerin gevşetilmesinin ardından bugüne dek ülkede görülen en büyük yayılmayla karşı karşıya. Kış aylarında 1 milyardan fazla kişinin enfekte olacağı öngörülen ülkede, acil ihtiyaç duyulan ilaçların üretilmesi ve zamanında tedarik edilmesi hayati önem taşıyor.

Ülkede geçen ay büyük şehirlerde ortaya çıkan büyük çaplı salgınlarda temel ilaçlar ve antijen testleri gibi sağlık malzemelerinin, piyasadan temininde sıkıntılar yaşandığı gözlendi. Devlet kurumları ve işletmeler, vakaların ülke geneline yayılmasıyla benzer sorunların yaşanmaması için hazırlıklarını arttırdı.

Başkent Pekin'deki ilaç üreticileri ve lojistik hizmetleri sağlayan işletmeler, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni yıla yoğun tempoyla girerken kış aylarındaki talebe karşılık verebilmek için üretim ve tedarik kapasitesini artırmaya yönelik planlar yapıyor.

"SALGINLA BAŞA ÇIKMA KABİLİYETİNİ ARTIRMAK İÇİN İLAÇ ÜRETİMİNİ ARTIRIYORUZ"

Sanayi Bakanlığı Tüketici Ürünleri Sektörü Dairesi Direktör Yardımcısı Cou Cien, Çin ilaç sanayisinin güçlü bir üretim temeli ve mobilize olma kapasitesi olduğunu belirterek "Kovid-19 tedbirlerinde yeni aşamaya geçtiğimiz bu dönemde, salgınla başa çıkma kabiliyetimizi sürdürebilmek için acil ihtiyaç duyulan ilaçların üretimini artırmak ve ivedilikle piyasaya sürmek üzere çalışmalar yürütüyoruz. Kritik bazı işletmelerin personel, ham madde ve lojistik eksikliklerini gidererek hızla ihtiyaç duyulan üretim kapasitesine ulaşmasına destek sağlıyoruz" dedi.

İlaçlardan aşıların üretime dek tüm işletmeler ve bağlantılı sektörler arasında koordinasyonu sağladıklarını kaydeden Cou, "Vakaların ülkenin farklı bölgelerinde farklı zamanlar tepe noktasına ulaşacağını öngörerek insanlara en fazla ihtiyaç duydukları anda ilaç ve malzeme sağlamak için tedarik konusunda düzenlemeler yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Yeni salgın protokolüyle klinik tedavi için çok sayıda ilacın kullanımına onay verildiğini, bunların hastanelere ve klinikler tedariki konusunda talebi karşılayabilecek kapasiteye ulaşacaklarını vurguladı.

Cou, 15 Şubat'a kadar sürecek Bahar Bayramı döneminde ülke içindeki seyahatlerin, Çin’de ikinci büyük salgın dalgası oluşturacağına dair öngörülere ilişkin, "Bu, henüz tahmin düzeyinde. Biz her olasılığa hazırlanıyoruz dolayısıyla ilaç üretimi ve tedariki Bahar Bayramı’nda da sürecek. Salgın nasıl gelişirse gelişsin, insanların ihtiyaç duydukları ilaçlara erişebilmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İLAÇ ŞİRKETİ GÜNLÜK ÜRETİMİ 12 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

Devlete ait China Resources şirketler grubuna bağlı CR Double Crane ilaç şirketi, koordinasyon çalışmaları kapsamında üretim kapasitesinin arttırılmasına öncelik verilen işletmelerden biri.

Şirketin ülke genelindeki 20'den fazla üretim tesisinden biri olan Pekin'in Çaoyang ilçesindeki ilaç fabrikasında, 150 bin metrekare alanda 8 birimde üretim yapılıyor. 1200 kişinin çalıştığı fabrikada 17 kategoride ürün imal ediliyor.

Hap, granül, kapsül formunda ilaçların üretildiği katı doz atölyesinde, otomatize edilmiş 33 üretim bandı bulunuyor. Bakanlığın talimatıyla 5 Ocak’tan itibaren acil tedarik üretimine başlayan birimin günde 450 ila 850 bin hap üretme kapasitesi var. Ocak sonuna kadar 15 milyon tabletin üretilmesi planlanıyor.

CR Double Crane'in ocak sonunda kadar 7 parti halinde 135 milyon ilaç teslim etmesi planlanıyor. Bunların 80 milyonu piyasaya sürülürken geri kalanı sağlık kuruluşlarına dağıtılacak. Üretim kapasitesini geliştirmek için yurt dışından yeni makinalar ithal eden şirketin günlük üretim kapasitesini 15 Şubat'a kadar 7 milyondan 12 milyona çıkarması hedefleniyor.

COVID-19 İLACI NE KADAR ETKİLİ?

CR Double Crane Yönetim Kurulu Başkanı Lu Vınçao, halen üretim kapasitesinin talebi karşılayabilecek durumda olduğunu, ülke genelinde 200 kategoride ürün imal ettiklerini ve bugüne kadar tüm kategorilerdeki siparişleri karşıladıklarını ifade etti.

Aspirin ve diğer soğuk algınlığı ilaçlarının yanı sıra acil kullanımına onay verilen Covid-19 ilacı Azduvine de burada üretiliyor. Henüz klinik açıdan etkinliğine dair verilerin yetersiz olduğu reçeteli ilaç, acil tedarik programı kapsamında hastanelere ve kliniklere gönderiliyor.

Lu, Covid-19 ilacı Azduvine'in ABD ilaç şirketi Pfizer'ın ve diğer yabancı firmaların geliştirdiği muadillerine kıyasla ne kadar etkili olduğunu sorusuna, "Azduvine, Çin’de onay verilen ilk Covid-19 ilacı oldu. Pfizer'ın ve diğer şirketlerin ilaçlarına göre ne kadar etkili olduğunu mukayese etmek için gerçek vakaların tedavisindeki performansını görmeye ihtiyacımız var" sözleriyle yanıt verdi.

TÜM ÜRETİM BANTLARINI ACİL TEDARİKE YÖNLENDİRDİLER

Merkezi Pekin'de bulunan Youcare ilaç şirketi de kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından şehirdeki salgın tablosu hızla değişmeye başlayınca 10 Aralık 2022'de acil üretim için görevlendirilen işletmelerden biri oldu.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Yu Veyşi, bu tarihten itibaren tüm imalat hatlarını acil tedariki talep edilen ilaçlara yönlendirdiklerini, üç vardiyada 24 saat kesintisiz üretime geçtiklerini anlattı.

Salgının hızla yayılmasının ilaç sanayi ürünlerine talebi yoğunlaştırdığına dikkati çeken Yu, "Bu tempo, Covid-19’un sonuna kadar devam edecek. Bahar Bayramı döneminde çalışanlarımızı 3 kat fazla günlük ödemeyle tatil döneminde de iş başı yapmaya teşvik edeceğiz" dedi.

Yu, şirketin geliştirdiği mRNA aşısının ne zaman uygulanabilir hale geleceği sorunu ise "Aşı için geliştirdiğimiz farklı platformlarımız var, mRNA bunlardan birisi. Formülün global patentini aldık. 'Ön araştırma aşamasındaki yeni ilaç' (Pre-IND) başvurumuzu yaptık. Bunun ardından, klinik denemeler ve onay süreçleri gelecek" diyerek yanıtladı.

E-TİCARET ŞİRKETİ İLAÇ PAYLAŞIM PLATFORMU OLUŞTURDU

Çin'in en büyük ve en geniş ağa sahip e-ticaret şirketlerinden JD.com'un lojistik şirketi JDL'in Pekin'in Daşing ilçesindeki dağıtım merkezi de salgın nedeniyle şehirdeki ihtiyaçları karşılamak üzere yoğun mesaiye giren işletmelerden biri.

E-ticaret alanında edindiği tecrübeyi yapay zeka, büyük veri ve otomasyon teknolojileri ile lojistik alanına aktaran şirket tedarik zincirlerinin sağlıklı işleyişi açısından kritik bir işlevi yerine getiriyor.

Şirket yetkilileri, salgın döneminde firmanın tedarik zincirleri konusundaki bilgi ve deneyiminin acil durumlara hızlı yanıt verilmesine, üretimin ve dağıtım hizmetlerinin sürdürülebilmesine olanak sağladığını vurguladı. Talepteki değişimlerin anlık takibiyle her bir dağıtım merkezinde günlük ihtiyaçları karşılayacak stokların bulunması sağlandı.

Şirket, vakaların hızla yayılmasının ardından ilaç temininde sıkıntıların baş göstermesi üzerine geçen ay "Covid-19 Karşılıklı İlaç Yardım Platformunu" oluşturdu. JD'nin e-ticaret platformuna entegre edilen sistem, Çin'in her yerinden kullanıcıların ilaç ihtiyacına dair bilgi alışverişinde bulunmasına ve sahip oldukları fazla ilaçları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasına olanak sağladı. Eczaneler de bu platformu kullanarak ilaç stoklarını yoğun taleple karşılaşan diğer eczanelere aktarabildi.