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        Haberler Sağlık Çin'de kanser olduğu düşünülen kişinin akciğerinde biber parçası tespit edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Çin'de kanser olduğu düşünülen kişinin akciğerinde biber parçası tespit edildi

        Çin'de 2 yıldır öksürüğü geçmeyen kişinin şikayetinin kanserden kaynaklandığı sanılırken, öksürüğünün asıl nedeninin akciğerine kaçmış acı biber parçası olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 09:54 Güncelleme: 25.07.2024 - 09:54
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        Kanser sanılıyordu! Akciğerinden biber parçası çıktı
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        Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde 54 yaşındaki Xu, geçmeyen öksürüğü için ilaç kullandı, bitkisel tedavi yollarına başvurdu.

        Uyguladığı yöntemlere rağmen hiçbir iyileşme belirtisi göstermeyen Xu, şikayetinin devam etmesi üzerine hastaneye gitmeye karar verdi.

        KÖTÜ HUYLU TÜMÖR OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLDÜ

        Yapılan incelemeler sonucunda, Xu'nun sağ akciğerinde yaklaşık 1 santimetrelik kitle fark eden doktorlar, bunun kötü huylu tümör olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

        Doktorlar, kanser olabileceği düşündükleri Xu'ya tam teşhis koyabilmek için akciğer dokusundan parça alarak testler yaptı. Yapılan testler sonucu, doktorların kötü huylu tümör sandığı kitlenin acı biber parçası olduğu anlaşıldı.

        Biber parçasının, 2 yıl önce yemek yediği sırada boğazına kaçtığını ve şiddetli şekilde öksürdüğünü hatırlayan Xu'nun yaşadıkları Çin'deki sosyal medya platformlarında oldukça ilgi çekti.

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