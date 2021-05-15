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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Çin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var! - Haberler
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Çin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var!

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı. Kasırga nedeniyle Vuhan'da 27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

SON DAKİKA: Çin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var! - Haberler
Çin'de kasırga alarmı: Ölü ve yaralılar var!
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AA

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.

Yetkililer, dün yerel saatle 19.00'da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı'da, 20.40'ta ise Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'da kasırga meydana geldiğini açıkladı.

Vuhan'da hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi yaralandı.

Kasırga nedeniyle Vuhan'da 27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Kasırganın vurduğu Vuhan'da elektrik şebekelerinde hasar oluşurken yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemiyor.

Yetkililer, Şıngzı'yı vuran kasırganın burada 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.

Şıngzı'da çok sayıda fabrika hasar görürken büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.

Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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