Çin'de Şanghay merkezli bir ilaç firması tarafından üretilen ve HIV virüsü bulaştığı belirtilen immünoglobülin (bağışıklık yetmezliği) ilaçlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA'nın haberine göre; Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Ulusal Gıda ve İlaç İdaresi ile birlikte HIV virüsü bulaşan immünoglobülin ilacına yönelik soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Ülke genelindeki sağlık kurumlarına Shanghai Xinxing Pharmaceutical Company tarafından üretilen 20180610Z kodlu ilaçların kullanımının geçici olarak durdurulması çağrısı yapıldığı kaydedildi.
Ayrıca ilaçları kullanan kişilere HIV virüsü bulaşması riskinin çok düşük olduğu belirtildi ancak sağlık kurumlarından ilaçları kullanan hastaların yakından izlenmesi talep edildi.
Hong Kong basını da beyaz kan hücreleri tarafından üretilen ve lösemi, hepatit ve kuduz hastalıklarının neden olduğu bağışıklık eksikliğini tedavi etmek için kullanılan HIV bulaşmış immünoglobülin ilaçlarının 12 bin şişeden fazla olduğunu yazdı.
Haberlerde, son kullanma tarihi Haziran 2021'de bitecek ilaçların 50 mililitrelik şişelerde olduğu aktarıldı.
AŞI SKANDALI
Çin'de geçen ay Ciangsu eyaletinin Cinhua ilçesinde 3 ay - 4 yaş arasındaki 145 çocuğa son kullanma tarihi geçmiş aşıların yapılması nedeniyle protesto gösterisi düzenlenmiş, göstericilerle polis arasında gerginlik yaşanmıştı. Söz konusu aşılar nedeniyle başlatılan soruşturmada 17 yetkili ceza almıştı.
Temmuz sonunda ise Çin'in iki büyük aşı üreticisinden Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd'nin kuduz aşılarıyla difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, son kullanma tarihi geçmiş aşı sıvıları kullandığı ortaya çıkmıştı.
Çin'de tepki çeken olaya yönelik soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu ortaya konmuş, 252 bin 600 DTaP'yi de düşük standartta ürettiği ortaya çıkmıştı.
Bozuk aşıları üreten firmanın 18 yetkilisi gözaltına alınarak ilaç üretim sektöründe faaliyetleri yasaklanırken firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza kesilmişti.
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