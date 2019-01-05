ABD'li teknoloji firması Apple, Çin ekonomisindeki daralma ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenden zayıf kalması nedeniyle, 20 yıldan beri ilk kez ciro beklentisini düşürdü. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, Apple CEO'su Tim Cook tarafından yapılan açıklamanın ardından, şirketin hisselerinde yüzde 10'a yakın kayıplar görüldü ve teknoloji devinin piyasa değerinde de 75 milyar dolarlık gerileme yaşandı.
Ticaret savaşlarının etkisiyle daralan Çin pazarı en başta Apple'ı vurmuş olsa bile, gelişmelerin bununla sınırlı kalmayacağı söylenebilir. Ortaya çıkan bu durum, Avrupa'nın lüks perakende markalarının borsa performanslarına bakıldığında net bir şekilde görülebiliyor.
AVRUPALILARIN HİSSELERİ ERİDİ
Çin ekonomisinin büyüme hızı, 1990 yılından beri en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Önümüzdeki dönemde Çinli tüketicilerin satın alma alışkanlıklarının değişmesi bekleyen uluslararası araştırma kuruluşları, bugün iPhone almayı bırakan Çinli tüketicilerin, yarın ise pahalı çanta ve saat alışverişlerini kısmasını öngörüyor.
Söz konusu tahminler, Avrupalı lüks perakende markalarının geleceğini ise belirsizliğe sürüklemiş durumda. Buna göre, en büyük pazarları Çin olan Fendi ve Louis Vuitton'ın sahibi LVMH'nin hisseleri yüzde 3, Burberry'nin hisseleri yüzde 5.8, Gucci'nin sahibi Kering'in hisseleri yüzde 4 ve İsviçreli saat üreticisi Swatch'ın hisseleri ise son iki günde yüzde 3 değer kaybetti.
7 MİLYAR DOLARLIK PAZARI VAR
Çin dünyanın lüks tüketim pazarının yüzde 30'unu elinde tutuyor, bu da 7 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne denk geliyor. İtalyan lüks markalar birliği Altagamma'nın hazırladığı rapora göre, 2025 yılına gelindiğinde her ne kadar büyüme hızı yavaşlasa da, Çin'in dünya lüks perakende pazarının yarısını elinde tutacağı tahmin ediliyor.
Araştırmalar, ekonomideki yavaşlamanın ülkedeki üretim sektörünün daralmaya başladığını ve gayrimenkul sektörünün de alarm verdiğini vurguluyor.
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