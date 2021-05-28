Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaAvrupa
ABONE OL

Çin'den dört Avrupa ülkesine diplomatik davet

29 Mayıs- 31 Mayıs tarihlerinde Çin, İrlanda, Polonya, Macaristan ve Sırbistan Dışişleri Bakanları ile görüşecek.

Çin'den dört Avrupa ülkesine diplomatik davet
Reuters / HABERTURK.COM

Dört Avrupa ülkesine davet, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den geldi. Bakanlık Sözcüsü Zhao Lijian, dört Avrupa ülkesinin Çin'e ziyaretini cuma günü Pekin'de düzenlenen bir toplantıda söyledi. Wang'ın dört bakanla ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen Zhao, ziyaret kapsamında Çin-Avrupa ilişkilerinin üzerinde durulacağını aktardı.

Çin gerçekleşecek görüşme kapsamında, iş birliğinin derinleştirilmesine ve "salgın sonrası ekonomik toparlanmanın desteklenmesine" dikkat çekti.

Çin'in bu daveti Avrupa ile bağları güçlendirmeye çalışan Pekin'in, ABD önderliğindeki Batı blokuna karşı, Avrupa ile ilişkilerini güçlendirme adımı olarak görülüyor

Ziyaret kapsamında, İrlanda, Polonya, Macaristan ve Sırbistan'ın Dışişleri Bakanları ile görüşecek.

Çin uzun süredir Avrupa ülkeleri tarafından Uygurlulara yönelik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Uygurlulara yönelik muameleyi soykırım olarak nitelendiren ülkelerden biri de Litvanya. Çin, pek çok kez kendisine yönelik bu söylemleri organize tutum olarak nitelendirmiş ve konunun toprak bütünlüğüyle alakalı olduğunu vurgulamıştı.

Suçlamaları reddeden Çin'in bu daveti aynı zamanda Çin'in Avrupa ülkelerine kendini anlatma çabası olarak da yorumlanıyor.

Sırbistan ve Macaristan aynı zamanda Sinovac aşısını onaylayan ülkeler arasında bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhuriyeti 103. yılını kutluyor - Haberler
DÜNYAAzerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. yılı
SON DAKİKA: BM Sivil Havacılık Örgütünden Belarus'taki uçak krizine soruşturma - Haberler
DÜNYABelarus'taki uçak krizine soruşturma!
Güney Kore küresel iklim zirvesine ev sahipliği yapacak
DÜNYAGüney Kore'de küresel iklim zirvesi
Stephen Hawking'in kişisel eşyalarından oluşan koleksiyon Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek
DÜNYAModern zamanların dahisi Stephen Hawking'in kişisel ...
SON DAKİKA: Ermenistan ateşkesi bozdu: Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 1 asker yaralandı!
DÜNYAErmenistan ateşkesi bozdu!
ASEAN Myanmar'a silah ambargosuna karşı çıkıyor
DÜNYAASEAN Myanmar'a silah ambargosu kararına karşı çıktı
İLK ZİYARET! ABD Başkanı Biden yönetiminden Ankara'ya son dakika ziyaret
DÜNYAABD Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Ankara ziyareti ...
SON DAKİKA: Japonya'da doktorlardan Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi çağrısı - Haberler
DÜNYAJaponya'da Tokyo Olimpiyatlarının iptal edilmesi ...
SON DAKİKA: Almanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyükler koronavirüs aşısı yaptırabilecek! - Haberler
DÜNYAAlmanya'da yeni dönem: 12 yaşından büyüklere aşı!
Fas Meclisinden İspanya'ya Batı Sahra tepkisi
DÜNYAFas'tan İspanya'ya Batı Sahra tepkisi