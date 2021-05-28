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Dört Avrupa ülkesine davet, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'den geldi. Bakanlık Sözcüsü Zhao Lijian, dört Avrupa ülkesinin Çin'e ziyaretini cuma günü Pekin'de düzenlenen bir toplantıda söyledi. Wang'ın dört bakanla ayrı ayrı görüşeceğini söyleyen Zhao, ziyaret kapsamında Çin-Avrupa ilişkilerinin üzerinde durulacağını aktardı.

Çin gerçekleşecek görüşme kapsamında, iş birliğinin derinleştirilmesine ve "salgın sonrası ekonomik toparlanmanın desteklenmesine" dikkat çekti.

Çin'in bu daveti Avrupa ile bağları güçlendirmeye çalışan Pekin'in, ABD önderliğindeki Batı blokuna karşı, Avrupa ile ilişkilerini güçlendirme adımı olarak görülüyor

Ziyaret kapsamında, İrlanda, Polonya, Macaristan ve Sırbistan'ın Dışişleri Bakanları ile görüşecek.

Çin uzun süredir Avrupa ülkeleri tarafından Uygurlulara yönelik insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor. Uygurlulara yönelik muameleyi soykırım olarak nitelendiren ülkelerden biri de Litvanya. Çin, pek çok kez kendisine yönelik bu söylemleri organize tutum olarak nitelendirmiş ve konunun toprak bütünlüğüyle alakalı olduğunu vurgulamıştı.

Suçlamaları reddeden Çin'in bu daveti aynı zamanda Çin'in Avrupa ülkelerine kendini anlatma çabası olarak da yorumlanıyor.

Sırbistan ve Macaristan aynı zamanda Sinovac aşısını onaylayan ülkeler arasında bulunuyor.