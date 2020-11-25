Çin'den Hindistan'a

AA

Cao, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Yeni Delhi hükümetinin Çinli mobil uygulamaları yasaklamasına tepki gösterdi.

Sözcü Cao, Hindistan'dan Çin menşeli 43 mobil uygulamasına getirilen yasağın kaldırılmasını talep etti.

Hindistan'ı küresel serbest ticaret kurallarını ihlal etmekle suçlayan Cao, Çinli şirketlere karşı ayrımcılık yapıldığını belirtti.

Cao, Hindistan'ı Çinli şirketlerin "meşru haklarını ve çıkarlarını korumaya" çağırarak "Hindistan tarafı, iki taraf arasındaki iş birliğine daha fazla zarar vermekten kaçınmak için bu ayrımcı uygulamayı derhal düzeltmelidir." ifadesini kullandı.

Hindistan, dün, ülkenin güvenliği ve egemenliğine sakıncalı olduğu gerekçesiyle çoğu Çin menşeli 43 mobil uygulamayı yasakladığını duyurmuştu.

Yeni Delhi hükümeti, haziran ve eylül aylarında da Hindistan'ın egemenliğini gerekçe göstererek birçok mobil uygulamayı yasaklamıştı.

Yasaklanan bu uygulamaların büyük bölümü de Çin menşeliydi.