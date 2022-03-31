Çin'den Rusya'ya dayanışma mesajı 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Ülke basınındaki habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çin ve Rusya'nın, küresel çok kutupluluğu geliştirme ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesi çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Vang, Çin ve Rusya arasındaki iş birliğinin barış için çabalama ve hegemonyaya karşı koyma konusunda bir üst sınırının olmadığını ifade etti.

İKİ ÜLKE DIŞİŞLERİ BAKANLARI GÖRÜŞTÜ

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'a Komşu Ülkeler Dışişleri Bakanları Toplantısı için ülkesini ziyaret eden Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Anhui eyaletinin Tunşi şehrinde bugün bir araya gelmişti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Lavrov, görüşmede Rusya'nın, iki ülke devlet başkanları arasında varılan mutabakat uyarınca Çin ile üst düzey stratejik koordinasyonu ve karşılıklı faydaya dayalı iş birliğini sürdürmeyi hedeflediğini belirtmişti.

Lavrov, Moskova'nın uluslararası alanda hegemonya ve güç siyasetine karşı olduğunu, çok kutupluluğu etkin şekilde desteklediğini vurgulamıştı.

Çinli Bakan Vang da uluslararası durumun yeni bir kargaşa ve belirsizlik dönemine girdiğini, dünyanın yüzyılda bir görülen değişimlere tanıklık ettiğini, ülkesinin daima çok kutupluluğu ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini desteklediğini, BM şartının amaç ve ilkeleri ile uluslararası ilişkileri yöneten temel normlara bağlılığı savunduğunu ifade etmişti.

ÇİN'DEN AB'YE: AŞIRI YAPTIRIM TARAF OLMAYANLARA ZARAR VERİR

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlarda aşırıya gidilmesinin çatışmaya taraf olamayanlara zarar vereceğini savundu.

Vang, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Soğuk Savaş zihniyetinin ve bloklar arası cepheleşmenin Avrupa'ya güven ve istikrar getirmeyeceği, yaptırımların çatışmayı artıracağı görüşlerini dile getiren Vang, "Taraf olmayan ülkelere ve halklara bedel ödetmek ne adil ne de yasaldır." ifadelerini kullandı.

Borrell de AB'nin Ukrayna konusundaki tutumunu açıklayarak, Brüksel'in gerilim tırmanmasından yana olmadığını, her tür Soğuk Savaş ve kamplaşma anlayışına karşı olduğunu ve Rusya'nın siyasi sisteminin değiştirmeye çalışmadığını belirtti.

Görüşme 1 Nisan'da gerçekleştirilecek Çin-AB Zirvesi öncesine denk geldi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Devlet Başkanı Şi Cinping'in çevrim içi zirvede AB liderleri ile buluşacağı bildirildi. Başbakan Li Kıçiang'ın da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile zirvenin eş başkanlığını yapacağı kaydedildi.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edilen zirvede Ukrayna Savaşı’nın gündemde önemli yer tutması, Avrupa ülkeleri ile Çin’in Rusya’ya yönelik yaklaşım farklılıkların tartışılması bekleniyor.