Çin'den Trump'ın çağrısına yanıt

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile yürüteceği nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de katılması önerisini "makul bulmadığını" bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninkiyle aynı seviyede olmadığına işaret eden Sözcü Guo, "Bizim nükleer politikamız ve stratejik güvenlik ortamımız tamamen farklı. Çin'in ABD ve Rusya'nın nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılması ne gerçekçi ne de makul." ifadelerini kullandı.

Guo, Çin'in nükleer silahlar konusunda "ilk kullanan olmama" politikasını benimsediğini ve nükleer stratejisinin öz-savunmaya odaklı olduğunu vurgulayarak, "Çin, nükleer gücünü daima ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tutuyor ve asla kimseyle silahlanma yarışına girmiyor." şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğinde sahip ABD'nin, nükleer silahsızlanma konusunda asli sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guo, nükleer cephaneliğinde ciddi ve büyük miktarda kesinti yapması, tam ve nihai nükleer silahsızlanma için uygun koşulları yaratması gerektiğini belirtti.