Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Çin'den Trump'ın çağrısına yanıt | Dış Haberler

        Çin'den Trump'ın çağrısına yanıt

        Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer silahsızlanma görüşmelerine katılma çağrısına yanıt verdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, öneriyi ne makul ve ne gerçekçi bulduklarını ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çin'den Trump'ın çağrısına yanıt
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin Rusya ile yürüteceği nükleer silahsızlanma görüşmelerine Çin'in de katılması önerisini "makul bulmadığını" bildirdi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Trump'ın önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Çin'in nükleer kapasitesinin hiçbir suretle ABD'ninkiyle aynı seviyede olmadığına işaret eden Sözcü Guo, "Bizim nükleer politikamız ve stratejik güvenlik ortamımız tamamen farklı. Çin'in ABD ve Rusya'nın nükleer silahsızlanma müzakerelerine katılması ne gerçekçi ne de makul." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Guo, Çin'in nükleer silahlar konusunda "ilk kullanan olmama" politikasını benimsediğini ve nükleer stratejisinin öz-savunmaya odaklı olduğunu vurgulayarak, "Çin, nükleer gücünü daima ulusal güvenliğin gerektirdiği asgari seviyede tutuyor ve asla kimseyle silahlanma yarışına girmiyor." şeklinde konuştu.

        Dünyanın en büyük nükleer cephaneliğinde sahip ABD'nin, nükleer silahsızlanma konusunda asli sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guo, nükleer cephaneliğinde ciddi ve büyük miktarda kesinti yapması, tam ve nihai nükleer silahsızlanma için uygun koşulları yaratması gerektiğini belirtti.

        ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Çin ile nükleer silahsızlanmada işbirliği için çalıştıklarını belirterek, "Rusya bunu yapmak istiyor, bence Çin de bunu yapmak isteyecek." ifadesini kullanmıştı.

        Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2024 yılında Rusya 5 bin 580, ABD 5 bin 44 nükleer savaş başlığı ile en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ASELSAN'da açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        Kurtulmuş'tan açıklamalar
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        MKE Eski Başkanı İsmet Sayhan'ın ifadesi Habertürk'te
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Memur ve emekli ne kadar maaş alacak?
        Beşiktaş'ta ayrılık!
        Beşiktaş'ta ayrılık!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        Kapalıçarşı’da kaçak pırlanta operasyonu! 40 gözaltı var! Değeri: 1.2 milyar TL!
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        2. Minguzzi olayında kan donduran görüntü ve ifadeler
        Lizbon'da tarih yazalım!
        Lizbon'da tarih yazalım!
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        "Rakibi domine etmek istiyoruz!"
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Sevgi 7 yerinden bıçaklanmıştı... Ölümle biten barış!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Eşinin katlettiği Neşe'nin yürek yakan mesajı!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da tur peşinde!
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Çocukken istismara uğradım"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"
        "Bir kişinin cesaretiyle başladı"