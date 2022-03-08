Çin'den Ukrayna için 6 maddelik öneri 0:00 / 0:00

AA

Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel Kurul Toplantısı için Pekin'de bulunan Vang, burada düzenlediği basın toplantısında, dış politika ve dış ilişkilere dair sorulara yanıt verdi.

Ukrayna'daki sorunun, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın ilke ve kurallarına, tüm ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek çözülmesi gerektiğine dikkati çeken Vang, uluslararası toplumun en önemli önceliklerinden birinin savaş nedeniyle ülkede büyük çaplı insani krizin çıkmasını önlemek olması gerektiğini belirtti.

6 MADDELİK ÖNERİ

AA'nın haberine göre; Vang, Çin'in bu amaca yönelik 6 maddelik önerilerini sıraladı. İlk olarak insani yardım operasyonlarının tarafsızlık ilkesine uygun olmasına dikkat edilmesi ve insani konuların siyasallaştırılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Vang, şunları kaydetti:

"İkincisi Ukrayna içinde ve dışındaki tüm yerinden edilmiş insanlara yardım eli uzatılmalı, uygun sığınak sağlanmalı. Üçüncüsü siviller koruma altına alınmalı ve ikincil insani felaketlerin ortaya çıkması önlenmeli. Dördüncüsü, düzgün ve güvenli insani yardım faaliyetleri hızlı, güvenli ve engelsiz erişimle sürdürülmeli. Beşincisi Ukrayna'daki yabancı ülke vatandaşlarının güvenliği sağlanmalı, güvenli ayrılış ve ülkelerine dönüş imkanı sağlanmalı."

Vang, Çin'in insani krizi önlemek üzere faaliyetlerini sürdüreceğini, Çin Kızılhaç Derneğinin Ukrayna'ya yardım malzemesi sağlamaya başlayacağını bildirdi.

"DİYALOG İÇİN KOŞULLARI KOLAYLAŞTIRMALIYIZ"

Vang, Ukrayna sorununun çözümü için taraflar arasında diyalog koşullarının kolaylaştırılması gerektiğini belirterek, "Devlet Başkanı Şi Cinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesinde tarafların bir an önce barış için müzakerelere başlaması isteğini dile getirdi. Devlet Başkanı Putin buna olumlu yanıt verdi. Sonrasında Rusya ve Ukrayna tarafı iki tur müzakere yürüttü. Umarız beklenilen üçüncü tur görüşmeler daha iyi sonuç verir." dedi.

Çin'in taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu vurgulayan Vang, "Çin, gerilim ne kadar yüksekse görüşmeyi sürdürmenin o kadar önemli olduğuna, anlaşmazlık ne kadar derinse müzakere etmenin o kadar gerekli olduğuna inanıyor." ifadelerini kullandı.

Vang, Pekin yönetiminin taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmak üzere yapıcı rol oynamayı sürdürmeye ve uluslararası taraflarla birlikte gerekli arabuluculuğu sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.