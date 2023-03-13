Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Çin Devlet Başkanı Jinping, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Jinping'in önümüzdeki hafta Moskova'ya ziyaret gerçekleştirmesi ve Rus lider Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Jinping, gelecek hafta Rusya'yı ziyaret edecek
HABERTURK.COM

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere Rusya'ya gitmeyi planlıyor. Reuters'a konuşan kaynaklar, ziyaretin daha önce planlanandan daha erken olacağını söyledi ve gelecek hafta ziyaretin gerçekleşebileceğini ifade etti.

Ziyaret planları Ukrayna'da şüpheyle karşılandı. Batı'da ise Çin'in Rusya'ya diplomatik destek verdiği belirtilerek tepki gösterildi.

Wall Street Journal geçen ay Nisan ya da Mayıs başında Çin tarafından Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirilebileceğini bildirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Reuters'ın konuya ilişkin sorularına yanıt vermedi. Kremlin ise yorum yapmayı reddetti.

Jinping, göreve geldiğinden bu yana Putin ile 39 kez yüz yüze görüştü. Jinping, en son Eylül ayında Orta Doğu'da düzenlenen bir zirvede Putin ile bir araya gelmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Moskova’daki 4'lü Suriye zirvesi 15-16 Mart'ta
DÜNYA Moskova’da 4'lü Suriye zirvesi
ABD'nin Dallas kentindeki silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
DÜNYA ABD'de silahlı saldırı can aldı
Tek bir ameliyatla yüzde 300 ölüm oranına ulaşan 'hızlı' doktor
DÜNYA Tarihin en başarılı ve en başarısız doktoru
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme
DÜNYA Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye misilleme
Güney Kore'de tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin 52'den 69'a çıkması planlanıyor
DÜNYA Tartışma yaratan teklif: Haftalık çalışma saatinin ...
Meksika'da yüzlerce göçmen ABD sınırındaki kontrol noktasına akın etti
DÜNYA Yüzlerce göçmen ABD sınırına akın etti!
Yunanistan'da ölümcül tren kazasının ardından protestolar sürüyor
DÜNYA Yunanistan'da ölümcül tren kazasının ardından ...
Madagaskar'da göçmen teknesi battı: 22 ölü
DÜNYA Madagaskar'da göçmen faciası: 22 ölü
ABD'de göçmen botu alabora oldu
DÜNYA Göçmen botu alabora oldu
Fransa’da şehrin göbeğinde askeri tatbikat
DÜNYA Şehrin göbeğinde tatbikat

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.