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Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi hayatını kaybetti 36 kişi ise kayıp

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde yoğun yağışın yol açtığı selde 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.

Çin'in Çinghay eyaletindeki selde 16 kişi hayatını kaybetti 36 kişi ise kayıp
Çin'de meydana gelen selde 16 ölü
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AA / HABERTURK.COM

Yerel afet idaresinden yapılan açıklamaya göre, eyalet merkezi Şining şehrine bağlı Datong Hui ve Tu özerk ilçesinde sabah saatlerinde ani sel baskını meydana geldi.

Dağlık bölgedeki özerk ilçede sel nedeniyle 2. seviye alarm ilan edilirken şu ana kadar 16 kişi yaşamını yitirdi, 36 kişi ise kayıp.

Çinghay İtfaiye ve Kurtarma Dairesi, yaklaşık 600 kişilik bir ekibi arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderdi.

Çin'in doğu ve güney kesimlerini etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle son 60 yılın yüksek sıcaklıkları kaydedilirken Himalayaların uzantısındaki Tibet-Çinghay Platosu'nda selin meydana gelmesi, ekstrem iklim koşullarındaki artışa işaret ediyor.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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