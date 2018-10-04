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Koç, "Burası önemli bir turistik merkez. Burası Türkler tarafından da, günden güne de daha fazla zayeret edilmeye başlandığını öğrendik. Bugün de 20 Türk ile karşılaştık burada. Çin sadece Pekin'deki Çin Seddin'den ibaret değil" dedi.