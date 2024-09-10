Çin ve ABD Cephe Komutanları, 2 yıl aradan sonra görüştü

Çin ile ABD'de arasında, Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 2022'de Tayvan ziyaretinin ardından askıya alınan "Cephe Komutanları Görüşmesi"nin, iki yıl aradan sonra gerçekleştirildiği bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanı Vu Yanan ile ABD Hint-Pasifik Komutanı Samuel Paparo, video konferans yöntemiyle görüştü.

İki ülkenin cephe komutanları arasında iki yıl aradan sonra yapılan ilk görüşmede, tarafların "ortak kaygı konusu meselelerde derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğu" belirtildi.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmiş, Pekin yönetimi, savunma alanında Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmeleri'ni askıya almıştı. REKLAM Askeri iletişim yeniden kurulması ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım 2023'te San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede askeri iletişimin yeninden kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kararın ardından ABD Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile 21 Aralık 2023'te video konferans yöntemiyle görüşmüştü. Bu görüşme, askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas olmuştu. Ardından Çin-ABD Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri 8-9 Ocak'ta Washington'da, Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ise 3-4 Nisan'da Hawaii'de yapılmıştı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın 27-29 Ağustos tarihlerinde Çin'e yaptığı ziyarette taraflar, iki ülke orduları arasında iletişimin sürdürülmesi çabaları kapsamında kesintiye uğrayan Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin de yakın gelecekte yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı.