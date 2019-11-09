Fransa'nın başkenti Paris, yarın sıra dışı bir spor karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

Bu yıl onuncusu düzenlenen League of Legends (LOL) Dünya Şampiyonası'nda Çin temsilcisi FunPlus Phoenix ve Avrupa temsilcisi G2 Esports ekipleri, birincilik için hünerlerini sergileyecek.

Geçen yılın şampiyonu Invictus Gaming, geçtiğimiz hafta İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen yarı final karşılaşmalarında şampiyonaya veda etmişti.

Los Angeles merkezli Riot Games firmasının 10 yıl önce piyasaya sürdüğü oyunun dünya çapında geniş bir oyuncu ve hayran kitlesi bulunmakta.

100 MİLYON İZLEYİCİ

Geçen yılki final karşılaşmasını dünya genelinde 100 milyona yakın kişi izlemişti.

LOL Şampiyonası, toplamda dağıtılan 6,5 milyon dolarlık ödülleriyle, Dota 2 ve Fortnite finallerinin ardından en fazla ödül dağıtılan üçüncü müsabaka olma özelliğini taşıyor.

Final karşılaşmasında birinciliği elde edecek takım 835 bin, ikinci olan takım ise 300 bin dolar para ödülü alacak.

Her iki takımda da yaşları 19 ile 24 arasında değişen beşer oyuncu bulunmakta.

PARİS'E ESPOR KÖYÜ

Riot Games, LOL Şampiyonası şerefine Paris Belediyesi'yle birlikte başkentte bir 'Espor Köyü' kurdu. Belediye sarayının avlusuna kurulan köyde, çeşitli espor etkinlikleri düzenleniyor.