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        Haberler Dünya Çin ve Rusya savunma bakanları Pekin'de görüştü | Dış Haberler

        Çin ve Rusya savunma bakanları Pekin'de görüştü

        Çin Savunma Bakanı Dong Cün, ülkesini ziyaret eden Rus mevkidaşı Andrey Belousov ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:24 Güncelleme: 14.10.2024 - 19:24
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        Çin ve Rusya savunma bakanları Pekin'de görüştü
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        Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Dong, görüşmede, bu yıl Çin ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yılını idrak ettiklerini hatırlatarak, iki ülke ordularının iki ülke liderinin belirlediği doğrultuda stratejik eşgüdümü derinleştirerek iki ülkenin ortak çıkarlarını ve küresel stratejik istikrarı koruması gerektiğini vurguladı.

        Rusya tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Belousov, Çin ile ilişkilerin her yönde geliştiğini ve yüksek seviyede olduğunu belirterek, "Rusya-Çin askeri işbirliği, savunma kapasitesinin artırılmasında, küresel ve bölgesel istikrarın korunmasında önemli bir unsur." ifadesini kullandı.

        Çin ile karada, denizde ve havada düzenli olarak ortak tatbikat ve eğitimler düzenlediklerine dikkati çeken Belousov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık kapsamında sağlanan anlaşmaların uygulanmasına önem verdiklerini dile getirdi.

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