'Cingöz' iyileşip doğaya kanat çırpacak

Hızal, kuşun tedavisine hemen başlandığını belirterek, "Ek gıda takviyeleri yaptık. Şu anda tedavisi iyi gidiyor ve ilk geldiği günden bu yana iyileşme gösterdi. Yani tedaviye cevap aldık. Kendi kendine beslenir hale geldi" diye konuştu.