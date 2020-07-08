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Philips, Dyson, Kyocera ve Corsair gibi teknoloji şirketlerinin Türkiye partneri olan Boğaziçi Bilgisayar, Çin merkezli router, modem ve switcher üreticisi H3C ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Tecde Group bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Bilgisayar bu yılın başı itibariyle H3C ile satış ve pazarlama alanında iş birliği ve projeler yürütüyor. 2019’u 5 milyar dolar ciro ile kapatan Çinli teknolojik alt yapı firmasının gelecek yıl Türkiye’de yatırım yapması hedefleniyor.

‘TÜRKİYE CAZİBE MERKEZİ’

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Boğaziçi Bilgisayar Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tecdelioğlu, “Türkiye gerek coğrafi konumu gerekse dinamik yapısıyla küresel teknoloji devleri için üretim ve pazarlama anlamında cazibe merkezi. Dinamik nüfus yapımız ve teknoloji alanındaki tecrübelerimiz büyük yatırımları çekmek için ciddi bir avantaj. H3C’nin dünya genelinde 13 bin çalışanı var. Türkiye, bu şirketin Avrupa ve Ortadoğu üretim üssü olabilir. Ülkemizde IT ve Network ürünleri sektörünün toplam hacmi 450 milyon dolar. H3C ile bu pastadan yüzde 10 pay almamız halinde Çinli şirketten ülkemize fiziki yatırım gerçekleşecek” dedi.

'YATIRIMA ÇİNLİLER DE SICAK BAKIYOR'

Boğaziçi Bilgisayar Genel Müdürü Ümit Önder ise, H3C ile yılın başından bu yana Özbekistan, Kazakistan ve Almanya özelinde katma değeri yüksek satış projelerine imza attıklarını ifade etti.

Önder, “Şu ana kadar geliştirdiğimiz ortak projeler, H3C ile yaptığımız anlaşmanın ne denli doğru bir adım olduğunun açık bir göstergesi. Çinli teknoloji devinin globaldeki toplam çalışan sayısının yüzde 50’sini Ar-Ge departmanı oluşturuyor. Şirket olarak asıl hedefimiz teknoloji devinin Türkiye’de fiziki yatırım yapması. Bu yatırımın gerçekleşmesi halinde ilk iki yılda 200 kişiye istihdam sağlamış olacağız. Bunun yanında Türkiye, H3C’nin Avrupa’da ve yakın coğrafyada üretim merkezi olacak” diye konuştu.

‘BU YIL VE 2021’İN İLK ÇEYREĞİ BELİRLEYİCİ OLACAK’

H3C Türkiye Ülke Müdürü Mr. ZHAO Long da Boğaziçi Bilgisayar ile gerçekleştirdikleri distribütörlük anlaşmasını ve Türkiye’ye yatırımla ilgili planlarını şöyle değerlendirdi:

“Yaklaşık 6 aydır bir dizi projeyi birlikte yürütüyoruz. Türkiye, teknoloji yatırımları için doğru bir ülke. H3C’nin satış ve pazarlama ağı Çin dışında Japonya, Tayland, Pakistan, Kazakistan, Rusya, Malezya ve Türkiye’de mevcut. 2020’nin ilk altı ayında Türkiye hem ciro hem de satış ağı konusunda bu ülkeleri geride bıraktı. Bu yıl ve 2021’in ilk çeyreği, H3C’nin muhtemel Türkiye yatırımında belirleyici olacak.”