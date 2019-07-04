Kamuda veya vakıf üniversitelerinde çalışamayacak

Karar, basına kuruluşlarına şu açıklamayla duyuruldu:
"Son günlerde medyada geniş yer bulan Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan B.’nin gerçekleştirdiği iddia edilen cinsel taciz ve saldırı fiillerine ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan disiplin soruşturması sonucunda;
“YÖK’te bugün gerçekleştirilen Yüksek Disiplin Kurulu Toplantısında, Hasan B.’ye söz konusu fiiller nedeniyle “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” verilmesi “oy birliğiyle” kabul edilmiştir
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