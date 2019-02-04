Cinsiyetini değiştirip kadın olmuştu, şimdi tekrar erkek olmak istiyor!

Alexander Veach, hayatını bir kadın olarak sürdürmek için epilasyon ve hormon tedavilerine 10 bin dolar harcadı. Fikrini değiştirdiğini açıklayan Veach, kadın olmanın çok pahalı olduğunu belirtti