Çip devinin kârı yüzde 141 arttı

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Dünyanın en büyük mikroçip üreticisi firmalarından Intel bu yılın ilk çeyreğinde satışlarının azaldığını bildirdi.

Intel'den yapılan açıklamaya göre, firmanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak 18,4 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın ocak-mart döneminde 19,7 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Firmanın ilk çeyrek net kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artışla 8,1 milyar dolara yükseldi. Intel, geçen yılın ilk çeyreğinde 3,4 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Şirketin geçen yılın ilk çeyreğinde 0,82 dolar olan hisse başına karı da 1,98 dolara çıktı.

SIKINTILAR 2024'E KADAR SÜRECEK

Mali sonuçların ardından gerçekleştirilen analist konferansında konuşan Intel CEO'su Pat Gelsinger "Sektörde en az 2024'e kadar kapasite ve araç yeterliliği gibi konularda zorluklar yaşanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gelsinger ilk çeyrekte artan talebe cevap verebilmek için ABD ve Avrupa'da üretim kapasitelerini artırdıklarını ifade etti.