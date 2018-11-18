"Çirkin" diye alay etmişlerdi, şimdi tanıyamıyorlar!

Celine Centino, estetik operasyonlar sayesinde adeta imkansızı başardı. Lise yıllarında dikkat çekmeyen bir görüntüye sahip olduğunu dile getiren Centino, kendisine 'çirkin' dediklerini, okulda dalga konusu olduğunu belirtti. Göğüs, burun, yanak, çene ve popo operasyonları geçiren genç kadın daha iyi görünebilmek için Pamela Anderson'dan ilham aldığını söyledi