Çizimleri yüzünden okulda sorun yaşayan 13 yaşındaki çocuk Nike ile anlaşma yaptı! İşte ilham veren bir hikaye
Joe, küçük yaşlardan itibaren çizim yapmaya karşı büyük bir tutku duyuyordu. Bu sık sık dikkatinin dağılmasına ve okuldan uyarı almasına neden olsa da çizimleri ona güzel bir fırsat sağladı ve Nike, Joe'den özel bir spor ayakkabı koleksiyonu tasarlamasını istedi.
13 yaşında bir çocuk olan Joe Whale, karalama ve çizim yapmayı seven, olağanüstü derecede yaratıcı bir çocuk. Ancak bu tutkusu, derslere dikkat etmek yerine çizim yapmayı tercih ettiği için sıklıkla okulda başını belaya sokuyordu.
Bazı insanlar karalama yapmayı dikkat dağıtıcı olarak görse de Joe'nun yeteneği onu beklenmedik yerlere götürdü. Başarılı bir Instagram hesabıyla dünyanın her yerinden hayran topladı. En sonunda büyük bir marka onu fark etti: Nike!
Eşsiz tasarımlarından ve gençlik coşkusundan etkilenen ekip, bir iş birliği konusunda görüşmek üzere onunla iletişime geçti. Nike, Joe'nun yeteneğindeki potansiyeli gördü ve ona, sanat eserlerinden esinlenerek sınırlı sayıda üretilen bir spor ayakkabı koleksiyonu tasarlaması için bir anlaşma teklif etti
Joe'nun babası Gregory Whale, Joe'nun Nike ailesine katılma konusundaki heyecanını şöyle dile getirdi: Bu anlaşma onun için gerçekleşen bir hayal.
Ancak bu onun başarıyı ilk yakaladığı an değil. Nike anlaşmasından önce, ilk kişisel sergisini İngiltere'nin merkezindeki memleketi Shrewsbury'de bulunan bir sanat galerisi olan Soden Collection'da düzenledi.
Joe'nun resmi internet sitesinde, üç yaşından beri çizim ve resim yaptığını ve sanatın hayatında her zaman önemli bir rol oynadığından bahsediyor. Çizim için tercih ettiği konular arasında yiyecekler, canavarlar ve uzaylılar yer alıyor ancak yaratıcılığı sınır tanımıyor.
Kaynak: BrightSide
Fotoğraflar: Joe Whale Instagram