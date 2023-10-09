Haberler Yaşam Çizimleri yüzünden okulda sorun yaşayan 13 yaşındaki çocuk Nike ile anlaşma yaptı! İşte ilham veren bir hikaye

Çizimleri yüzünden okulda sorun yaşayan 13 yaşındaki çocuk Nike ile anlaşma yaptı! İşte ilham veren bir hikaye Joe, küçük yaşlardan itibaren çizim yapmaya karşı büyük bir tutku duyuyordu. Bu sık sık dikkatinin dağılmasına ve okuldan uyarı almasına neden olsa da çizimleri ona güzel bir fırsat sağladı ve Nike, Joe'den özel bir spor ayakkabı koleksiyonu tasarlamasını istedi. Habertürk Giriş: 09.10.2023 - 17:53 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:53 facebook

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13 yaşında bir çocuk olan Joe Whale, karalama ve çizim yapmayı seven, olağanüstü derecede yaratıcı bir çocuk. Ancak bu tutkusu, derslere dikkat etmek yerine çizim yapmayı tercih ettiği için sıklıkla okulda başını belaya sokuyordu.

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Bazı insanlar karalama yapmayı dikkat dağıtıcı olarak görse de Joe'nun yeteneği onu beklenmedik yerlere götürdü. Başarılı bir Instagram hesabıyla dünyanın her yerinden hayran topladı. En sonunda büyük bir marka onu fark etti: Nike!