Club Brugge - Standard Liege düellosu

Belçika Süper Kupa heyecanı devam ediyor. Club Brugge, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Standard Liege takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. Club Brugge, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Standard Liege, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 429 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Brugge kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Standard Liege sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.85, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Club Brugge son hafta oynanan KAA Gent maçında 0-1 yenildi.

Standard Liege, Sporting Charleroi karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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