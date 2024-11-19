Çocuğu gibi gördüğü köpeğine kanser teşhisi konmuştu: “Tedavi için ABD’ye gitmeyi düşündük”

Dobby, son zamanlarda davranış değişikliği, baş dönmesi ve sık sık düşme, arka bacaklarında güçsüzlük gibi şikayetler yaşamaya başladı. Genel muayene ve beyin MR’ının ardından Dobby’de beyin tümörü olduğu ortaya çıkınca, Dobby'nin ailesi için arayış başladı.

"DOBBY'İ ABD'YE GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Aile, Dobby'de kanser şüphesi olunca, tedavi için adeta kapı kapı gezdi. “Dobby’nin tedavisi için ABD’ye gitmeyi düşündük” diyen Farzad Niknam, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Biz ona çocuğumuz gibi bakıyoruz. Pamuklar içinde büyüdü. Sadece bu semptom değil; başka semptomlar olunca da hemen müdahale ediyoruz, doktora götürüyoruz onu.”

BEYNİNDE ORTA ÇAPLI KİTLE TESPİT EDİLDİ Dobby’nin doktoru VetAmerikan Hastanesi Başhekimi Uzm. Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp, “Dobby daha önce düzenli olarak değerli bir hocamıza gidiyormuş. Dobby’nin beyninde tümör olabileceği konusunda şüpheleri olduğu için hastayı bize yönlendirmiş. Biz de genel muayenelerini yapıp, hocayla aynı kanıda olduğumuz için hızlıca MR yaptık ve maalesef ki beyninde orta çaplı bir kitle olduğunun farkına vardık” dedi.

TEDAVİYLE ADIM ADIM SAĞLIĞINA KAVUŞTU Radyoterapinin beyin tümörlerinde çok başarılı olduğunu belirten Dr. Ülgenalp, “Cerrahi operasyon veya radyoterapi yapılabileceği konusunda hemfikirdik ama hem kitlenin durumu hem lokalizasyonu nedeniyle radyoterapi yapmaya karar verdik. Kademe kademe Dobby’deki iyileşmeyi fark etmeye başladık. Ardından bunu kemoterapiyle destekledik, belli süreçlerde de takibini yaptık” diye konuştu.