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        Haberler Sağlık Çocuğu gibi gördüğü köpeğine kanser teşhisi konmuştu: “Tedavi için ABD’ye gitmeyi düşündük” - Haberler | Sağlık Haberleri

        Çocuğu gibi gördüğü köpeğine kanser teşhisi konmuştu: “Tedavi için ABD’ye gitmeyi düşündük”

        Dobby, davranış bozukluğu, baş dönmesi, arka bacaklarda güçsüzlük, yere düşme gibi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Beyin tümörü tespit edilen 14 yaşındaki Dobby'nin tedavisi için tabiri caizse kapı kapı gezen ailesi, "O bizim çocuğumuz gibi" diyor ve tedavi için ABD'ye bile gitmeyi düşündüklerini söylüyor. Dobby'nin sahibi Farzad Niknam, zorlu bir sürecin ardından Dobby'nin radyoterapi tedavisi aldıktan sonra iyileşmeye başladığını söylüyor. Niknam, "Dobby bizim için çok önemli, Allah'ın bize bir hediyesi. Biz de o hediyeye çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Çok mutluyuz" dedi

        Giriş: 19.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 19.11.2024 - 12:43
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        Dobby için ABD'ye gitmeyi göze aldı
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        Dobby, son zamanlarda davranış değişikliği, baş dönmesi ve sık sık düşme, arka bacaklarında güçsüzlük gibi şikayetler yaşamaya başladı. Genel muayene ve beyin MR’ının ardından Dobby’de beyin tümörü olduğu ortaya çıkınca, Dobby'nin ailesi için arayış başladı.

        "DOBBY'İ ABD'YE GÖTÜRMEYİ DÜŞÜNDÜK"

        Aile, Dobby'de kanser şüphesi olunca, tedavi için adeta kapı kapı gezdi. “Dobby’nin tedavisi için ABD’ye gitmeyi düşündük” diyen Farzad Niknam, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Biz ona çocuğumuz gibi bakıyoruz. Pamuklar içinde büyüdü. Sadece bu semptom değil; başka semptomlar olunca da hemen müdahale ediyoruz, doktora götürüyoruz onu.”

        BEYNİNDE ORTA ÇAPLI KİTLE TESPİT EDİLDİ

        Dobby’nin doktoru VetAmerikan Hastanesi Başhekimi Uzm. Veteriner Hekim Dr. Onur Ülgenalp, “Dobby daha önce düzenli olarak değerli bir hocamıza gidiyormuş. Dobby’nin beyninde tümör olabileceği konusunda şüpheleri olduğu için hastayı bize yönlendirmiş. Biz de genel muayenelerini yapıp, hocayla aynı kanıda olduğumuz için hızlıca MR yaptık ve maalesef ki beyninde orta çaplı bir kitle olduğunun farkına vardık” dedi.

        TEDAVİYLE ADIM ADIM SAĞLIĞINA KAVUŞTU

        Radyoterapinin beyin tümörlerinde çok başarılı olduğunu belirten Dr. Ülgenalp, “Cerrahi operasyon veya radyoterapi yapılabileceği konusunda hemfikirdik ama hem kitlenin durumu hem lokalizasyonu nedeniyle radyoterapi yapmaya karar verdik. Kademe kademe Dobby’deki iyileşmeyi fark etmeye başladık. Ardından bunu kemoterapiyle destekledik, belli süreçlerde de takibini yaptık” diye konuştu.

        "DOBBY ALLAH'IN BİR HEDİYESİ, ONA ÇOK İYİ BAKMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Dobby’nin durumunun tedaviden sonra her geçen gün daha iyiye gittiğini söyleyen Niknam, “Dobby şu an çok iyi. Sadece yaşlılığa bağlı kataraktı var. O bizim için çok önemli. Gerçekten Allah’ın bir hediyesi. Biz de o hediyeye çok iyi bakmaya çalışıyoruz” diyerek mutluluğunu dile getirdi.

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