İzmir’de, kuaförlük yapan 31 yaşındaki Belkıs Baytoklar obezite ameliyatıyla yepyeni bir hayata başladı. Geceleri uyurken oksijen cihazına bağlanarak yatan astım hastası genç kadın, rahatsızlığı yüzünden oğlu Muzaffer ile aynı yatağı paylaşamıyordu. Operasyondan sonra 95 kilodan 60 kiloya düşen genç kadın hastalığından kurtulurken, oğluna doyasıya sarılarak daha fazla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

İHA'nın haberine göre; Baytoklar'ın hikayesi, zaman zaman evde iki yabancı gibi olan oğluna kavuşamamasıyla başladı.

Genç kadının kilosu 95'e çıkınca kiloya bağlı olarak da bazı hastalıklar oluştu. İleri derecede astım hastası da olan genç annenin hayatı ise bir gün oğlunun okuluna koşarak gitmesi ve astım krizine girmesiyle değişti. Genç anne, krizi girdikten sonra oğlu Muzaffer'in söyledikleri aklına geldi ve bir anda ameliyat olmaya karar verdi.

4 ay önce obezite ameliyatına alınan Baytoklar, ameliyatla 95 kilodan 60 kiloya düştü ve sağlığına kavuştu. Geçirdiği ameliyatla kısa zamanda yıllardır hayat kalitesini düşüren ve oğluyla her gece ayrı odalarda yatmasına neden olan astım hastalığından kurtulan genç anne, diyet ve spor ile de yeni bir yaşama adım attı.

Tüp mide ameliyatıyla kilolarından kısa sürede kurtulan Baytoklar, ameliyat kararındaki en büyük sebebin sağlık problemleri olduğunu ifade etti.

Sağlığına kavuşan genç anne, "Diyet ve spor yapmayı denedim ama önceki hayatıma adapte edemedim. Ayaklarım bedenimi taşımazken şu an rahatlıkla spor yapabiliyorum, yüzüyorum. Sağlığıma kavuşmak ve oğlumla daha fazla vakit geçirmek için ameliyat oldum" dedi.

35 kilo vermesiyle sağlığına kavuşan Baytoklar, hayatından ‘yoruldum’ kelimesini çıkardığını ve böylelikle iş hayatında daha verimli çalışmaya başladığını söyledi.

"OĞLUM BANA DURMADAN KİLO VERMEM GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

"Baytoklar, yıllardır çilesi olan hastalıklarından kurtularak oğluna mutlulukla sarılıyor. Tüp mide ameliyatı ile birlikte; astım, insülin direnci ve şeker hastalığından kurtulan Baytoklar, her zamankinden daha sağlıklı ve genç hissettiğini belirtti. Baytoklar, "Ameliyattan sonra artık daha pratik ve daha hızlıyım. 200 metrelik yol için araba kullanan bir insandım. Şimdi kilometrelerce yürüyebilirim" dedi.

12 yaşındaki oğlu ile artık daha fazla vakit geçirmenin mutluluğunu yaşayan Baytoklar, yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı en çok oğlunun etkilendiğini dile getirdi. Baytoklar, "Oğlum astım krizleri geçirmemden dolayı hayatımdan endişe ediyordu. Bir keresinde astım krizi geçirdiğimde aldığım ilaçlardan dolayı gece geç saatte uyandığımda oğlumun eli kalbimin üstündeydi. Tüm yaşananlar, en çok oğlumu etkiliyordu. Sürekli oyunlar oynuyorduk; ancak nefesimin yettiği yere kadar dayanabiliyordum. Oğlum bana durmadan kilo vermem gerektiğini söylüyordu. Haklıydı da" şeklinde konuştu.

4 AYDA 35 KİLO VERDİ

Baytoklar’ın hastaneye başvurduğunda obeziteye bağlı yandaş hastalıklarının da bulunduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Akgüner, "Hastamız geldiğinde rahat hareket edemiyor, nefes darlığı çekiyordu. Aşırı kiloları nedeniyle çocuğuyla yakından ilgilenemiyor, geceleri de rahat uyuyamıyordu. Obezite çağımızın önlenebilir en önemli hastalıklarından bir tanesi. Obeziteyle birlikte kalp, solunum sistemi hastalıkları ve alerjik rahatsızlıklar hastaların hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Hastamızı halk arasında tüp mide adıyla bilinen ameliyatla sağlığına kavuşturduk. Operasyon sonrasında da diyet ve beslenmesini planladık. Hastamız 4 ay içerisinde 35 kilo verdi. Şu an kendisini gayet iyi hissediyor” diye konuştu.