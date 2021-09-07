İkisi de çocuktu! Ekmek kuyruğunda vahşet! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre, olay, 1 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ekmek almak için evden ayrılan Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi. Sırasının gelmesini beklediği sırada Özdemir ile önündeki Ö.T.'nin (16) “Ne bakıyorsun” demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI YERE YIĞILDI

İHA'da yer alan habere göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.’nin sesini duyan kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir’i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.

İKİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi gözaltına aldı.

İKİ ÇOCUK ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, ‘Ne bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı” dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.