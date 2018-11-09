Sağlık Bakanlığı'ndan Toplum Sağlığı Diyetisyeni Berna Karakaş, Tekli eğitimde öğrencilere verilmesi beklenen menü hakkında Habertürk'ten Fatmanur Boylu'ya açıklamalarda bulundu.

Karakaş, "Yemekhanelerde, onların gelişimini destekleyecek, büyümelerine katkı sağlayacak menü programları yürütülüyor ama var olan besinlerde gün içerisindeki enerjilerini de karşılayacak aynı şekilde ve sağlıklı olan alternatiflerden oluşuyor" açıklamasında bulundu.

Sağlıklı menülerin nasıl olması gerektiğini anlatan Karakaş, "Kızartmalardan uzak durulan bir menü planının, özellikle saf şeker içeren hamurlu, şerbetli tatlılardan arınmış, içerisinde sağlıklı alternatiflerin, etin doğru yöntemlerle pişirilerek konulduğu bir menü planını okullar sunabilir. Yeter ki iş planı güzel yapılsın, arkadaki ekibe haber verilsin ve son noktada da çocukların nelerden zevk aldığı izlensin" diye konuştu.

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