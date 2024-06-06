Çocuk sağlığı ve hastalıkları kadroları boş kaldı

Bebeklikten yetişkinliğe çocukların fiziksel gelişimlerini takip eden, hastalara tanı koyarak tedavilerini üstlenen çocuk sağlığı ve hastalıkları (Pediatri) bölümünün son yıllarda tercih oranlarında düşüş yaşanıyor. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş da, 2024 Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1’inci dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birçok hastanede çocuk sağlığı ve hastalıkları branşının boş kaldığını belirtti.

Prof. Dr. Çokuğraş, Bağcılar, Ümraniye, Haseki, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde hiçbir doktorun pediatri bölümünü tercih etmemesi nedeniyle kadroların boş kaldığını söylerken Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin 30 kişilik kadrosuna 2 kişinin yerleştiğine dikkat çekti.

"İSTANBUL'DA ÇOK KÖKLÜ KLİNİKLERDE KADROLARIN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ BOŞ KALDI" Son yıllarda bölümün tercihindeki düşüşün bu sene de devam ettiğini aktaran Prof. Dr. Çokuğraş, çocuk hekimlerinin karşılaştığı sorunların çözüm yollarının masaya yatırılması gerektiğini belirtti. Sağlık ya da toplumun herhangi bir alanında şiddetin kabul edilemez olduğunu söyleyen Çokuğraş, "Tahmin ettiğimize benzer bir sonuç ortaya çıktı, yeni bir tablo değil, birkaç yıldır bunu yaşıyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü eskiden en yüksek puanla girilen yerlerin başında gelirdi. Eylülde en dibe vurduk, bu sefer de sonuçlar gene açıklandı ve hakikaten felaket. İstanbul’da çok köklü kliniklerde, kadroların çok büyük bir bölümü boş kaldı. Şişli Etfal gibi, Okmeydanı’nda 15 kadro açılmış hiç yok. Bağcılar öyle Çam ve Sakura büyük bir hastane, yeni açıldı, 30 kadro açmışlar sadece 2 tanesi dolmuş. Bunun gibi aslında çok yoğun hasta bakılan yerlerde bu gidişle asistan olmayacak öyle gözüküyor. Çünkü bir taraftan mezun veriyorsunuz bir taraftan da arkadan yeni asistan gelmediği zaman mevcut asistanlar onların işini de yapıyorlar. İstanbul’da durum böyle, Anadolu’nun pek çok yerindeki üniversite hastanelerinde de benzer durumu yaşıyoruz. Çok köklü üniversite hastanelerinde Fırat Üniversitesi, Kırıkkale, 19 Mayıs, Trabzon hatta Edirne buralarda asistan yokluğundan klinikleri kapatma noktasına gelmişlerdi. Böyle giderse hakikaten Türk halkı çocuklarına baktıracak çocuk doktoru bulamayacak gibi gözüküyor. Cerrahpaşa, Çapa, Göztepe gibi hastanelerde açılan kadroların hepsi doldu ama Bağcılar, Okmeydanı, Şişli Etfal, bunlar hakikaten İstanbul’un çok büyük yükünü çeken hastaneler. Sancaktepe biraz daha iyi, Ümraniye, Haseki boş kaldı, hiç tercih edilmedi, dolayısıyla durum giderek kötülüyor” dedi.