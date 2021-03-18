Çocuklar için hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar

MERCİMEK KRAKER

Malzemeler:

2 su bardağı akşamdan ıslatılmış kırmızı mercimek

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş dövülmüş sarımsak

Tuz, kekik, çörekotu

Susam (üzeri için)

Hazırlanışı: Mercimekleri ıslattığınız suyunu süzün. Yağ ve tuz ile karıştırıp rondodan geçirin. Sonra diğer malzemeleri ekleyip fırın tepsisine spatula ile yayın. Üzerine susam serpin ve 170 derece fırında 25 dakika pişirin.

ELMALI YULAFLI TOPLAR

Malzemeler:

2 adet elma

1 yemek kaşığı yulaf kepeği

1 tatlı kaşığı toz tarçın

2 adet ceviz

Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı pekmez

Hazırlanışı: 2 adet elmayı rendeleyin, teflon ya da seramik tavada pekmez ile rengi dönene kadar soteleyin. İçerisine toz tarçını ve küçük küçük kırdığınız cevizleri ekleyin. 1 yemek kaşığı yulaf kepeğini de ekledikten sonra iyice karıştırın. Karışım soğuduğunda elinizde top şeklini vererek hindistan cevizine bulayınız. Küçük dilimler halinde 20 parçaya bölünüz. Ara öğününüzde 5-6 top tüketebilirsiniz.

FISTIK EZMELİ MUZLU DONDURMA

Malzemeler:

1 bardak (200ml) badem sütü

3 adet küçük boy olgun yumuşak muz

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri homojen bir karışım olana kadar blendır ile karıştırın. Karışımı çubuklu dondurma kaplarına boşaltın ve dondurun.

ÜZÜMLÜ KURABİYE

Malzemeler:

2 su bardağı yulaf unu veya yulaf

2 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 adet muz

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kıyılmış ceviz veya fındık

1 kabartma tozu

1 vanilya

Tarçın

Hazırlanışı: Yumurta ve yoğurdu çırpın. Muzu ezip ekleyin. Diğer malzemeleri ekleyip yuvarlak şekil verin, fırın kabına koyun. 200 derece fırında 25 dakika pişirin.