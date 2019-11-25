Çocuklar öfkelerini kontrol edebilir!

Öfke, duygularımızdan sadece birisi... Olumsuz durumlarla ve özellikle saldırganlıkla ilişkili olan öfke, anormal bir duygu değil elbette ancak kontrol edilemediğinde “anormal” durumlar doğurabiliyor.

Son yıllarda ülkemizde, hemen her alanda öfke duygusu ile ilişkili olarak saldırganlık, kavga ve şiddet gibi durumlarda çok ciddi artışlar yaşanıyor.

Çocukluk döneminden itibaren insanların öfkesini nasıl kontrol edebileceğini öğrenememesi, öfke artışında önemli bir neden olarak gösteriliyor.

Kontrol Edilebilir Öfke kitabı, çocuklarımızın ileride karşılaşacakları problemleri öfke krizleri yaşamadan çözebilmeleri ve ailelere yardımcı olabilmesi amacıyla yazıldı.

Dr. Kızbes Meral Kılıç, Uzm. Hasan Tahsin Kılıç ve Prof. Dr. A. Şebnem Soysal Acar'ın hazırladığı kitap, 6-12 yaş dönemi çocuklarının bilişsel, sosyal, duygusal ve motor gelişim düzeyleri göz önünde bulundurularak bilişsel davranışçı yaklaşım doğrultusunda kaleme alındı.