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Çocuklarda vegan beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

Çağımızın en önemli sorunlarından birisi de hiç kuşkusuz sağlıksız ve düzensiz beslenmenin hayatımıza girmesidir. Özellikle çocukların beslenme düzenleriyle birlikte neyi ne kadar tükettiği hayati önem taşıyor. Beslenme şekli çocuklarda sağlıklı bir vücuda sahip olmasının yanı sıra okul başarısını da doğrudan etkiliyor. Son dönemlerde popüler olan vegan beslenme şeklinin ise çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın neler tüketilmesi gerektiğini anlattı.

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  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    VEGAN BESLENME NEDİR?

    Vegan beslenme hayvansal içerik barındıran herhangi bir ürünü veya yiyeceği kabul etmeyen kavramdır. Vegan beslenme tarzında et, süt, yumurta, bal gibi hayvansal gıdalar tüketilmez.
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    ÇOCUKLAR İÇİN VEGAN BESLENME UYGUN MUDUR?

    Özellikle son zamanlarda giderek yaygınlaşan vegan beslenme türü bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor. Çocuklarda vegan beslenmenin kesinlikle uygun olmadığının altını çizen Gökmen Alpaslan Taşkın; "Bebek beslenmesinde olmazsa olmaz olan besin yumurtadır… Bir diğer mesele de süt , kırmızı et ve balık. Bunlar da çocuk beslenmesinde mutlaka olması gereken hayvansal proteinlerdir. Bunların yerini bitkisel proteinler ile doldurmak için çok fazla miktarda bitki tüketimi gerekir ki bu da pratikte çok da uygun değildir." açıklamalarında bulundu.
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    VEGAN BESLENME ÇOCUK GELİŞİMİNİ, BOYUNU VE KİLOSUNU NASIL ETKİLER?

    Taşın çocuk gelişimi açısından beslenmenin doğru bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek, "Özetle aslında tüm yaşlar ve özellikle ilk 2 yaş için vegan beslenme geçerli bir çözüm değildir. Bebeğin yapıtaşlarının oluştuğu bu dönemde eksik kalmasına sebep olabilir. Boy ve kilosunun yaşıtlarına göre geri kalmasına neden olur." dedi. 
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    ÇOCUK BESLENMESİNDE ET VE SÜTÜN ROLÜ NEDİR, VEGAN BESLENMENİN ZEKA ÜZERİNDE NASIL BİR ROLÜ VAR?

    Vegan beslenmenin çocuğun gelişimi için gerekli vitamin ve mineralleri sağlmadığını ve bu nedenle sağlık sorunlarına neden olduğunu söyleyen Taşkın, "Çocuklarda vegan diyet sonucu zeka geriliği, göz ve kalp ve dolaşım sisteminde kötü etkiler de oluşturabilir. Bunun nedeni ise; Dokosaheksaenoik asit (DHA) veya eikosapentaenoik asit (EPA) veya bunların öncüsü alfa-linolenik asit (ALA) içeren Omega-3 yağ asitleri, kardiyovasküler sağlık, göz ve beyin gelişimi için önemlidir. Vejetaryenler, özellikle veganlar, vejetaryen olmayanlara göre daha düşük EPA ve DHA kan seviyelerine sahiptir." ifadelerini kullandı. 
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    ÇOCUĞUN SAĞLIKLI OLABİLMESİ İÇİN BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR VE NELERİ TÜKETMELİDİR?

    Vegan beslenme stilinin çocuk gelişimi için son derece sakıncalı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın doğru beslenme şeklini şu şekilde sıraladı: 

    Çocukların her besin grubundan düzenli tüketilmesine özen gösterilmelidir. Örneğin süt ve yoğurt protein, yağ asitleri, kalsiyum, fosfor, A vitamini ve B grubu vitaminleri içerir. Çocukların kemik ve diş gelişimi için günde iki üç porsiyon süt grubu ürünlerinden tüketmesinde fayda vardır.

     
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    Özelikle kas yapılarının gelişimi için protein, demir ve B grubu vitaminleri içeren kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, peynir düzenli tüketilmelidir.
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    Yüksek protein içeren kuru baklagilleri haftada bir iki kez tüketmek gerekir.

    Çocuklar iyi kaliteli protein kaynağı olan yumurtayı her gün tüketebilirler.
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    Vücuda enerji veren karbonhidrat grubu ise (ekmek, makarna, bisküvi, pilav, patates vb.) çocuk gelişiminde büyük öneme sahiptir ve her öğünde çocuğun kullandığı enerji durumuna göre miktarı ayarlanarak tüketilmelidir.
  • Çocuklarda bu beslenme türüne dikkat: Zeka geriliği yaparak göz, kalp ve dolaşım sisteminde ciddi sorunlara neden oluyor!

    Burada önemli nokta, hamur işi ve çok yağlı besinlerin çocukta kalp‐damar sağlığını olumsuz etkilediği ve obezite riskini arttırdığıdır.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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